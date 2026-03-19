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    TAG überrascht: Stärkeres FY25, Aktie oben – Großes Polen‑Investment

    TAG überrascht: Stärkeres FY25, Aktie oben – Großes Polen‑Investment
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    TAG Immobilien hat das Geschäftsjahr 2025 stärker beendet als von der Gesellschaft zuletzt prognostiziert und die Markterwartungen übertroffen. Der operative Gewinn (FFO I) stieg um 3 Prozent auf 181,0 Mio. Euro und lag damit über der im November bereits angehobenen Prognose; auch der FFO II legte um 4 Prozent auf 248,2 Mio. Euro zu. Die Aktie reagierte positiv und gehörte mit einem frühen Kursplus von rund 3,5–4 Prozent zu den Tagesgewinnern im MDax.

    Die Stärke der Zahlen fußt auf robusten Vermietungsmärkten in Deutschland und Polen. In Deutschland sank der Leerstand der circa 83.500 Wohnungen auf 3,2 Prozent, das like‑for‑like‑Mietwachstum betrug rund 3,0 Prozent. In Polen wuchs das Vermietungsportfolio auf etwa 3.500 Einheiten, die Mieten zogen für länger vermietete Einheiten um 3,4 Prozent an; der Leerstand lag hier nur bei 1,3 Prozent. Das bereinigte EBITDA aus dem Vermietungsgeschäft stieg um 4 Prozent auf 247,6 Mio. Euro.

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    Wesentliche Impulse kamen zudem aus dem polnischen Verkaufs- und Neubaugeschäft: Das bereinigte Verkaufsergebnis in Polen erreichte 68,0 Mio. Euro, das Verkaufsvolumen stieg auf 467 Mio. Euro (+30 %) bei insgesamt 2.823 veräußerten Wohnungen (+46 %). Insgesamt verzeichnete TAG positive Bewertungsgewinne: Das deutsche Portfolio legte im Jahresverlauf um 3,1 Prozent zu, die EPRA NTA je Aktie stieg um 10 Prozent auf 20,98 Euro.

    Auf der Bilanzseite verbesserte sich das Risikoprofil: Die Bilanzsumme wuchs auf 8,95 Mrd. Euro, das Eigenkapital auf 3,32 Mrd. Euro, und der LTV sank deutlich von 46,9 auf 41,0 Prozent; pro forma nach der geplanten Akquisition in Polen läge er bei rund 45,3 Prozent und damit im Zielkorridor. TAG verfügt zum Stichtag über liquide Mittel von mehr als 1,3 Mrd. Euro, mit denen bereits Akquisitionen und fällige Refinanzierungen abgesichert sind.

    Strategisch treibt das Management das Wachstum in Polen voran: Für den Kauf von rund 5.300 Neubau-Mieteinheiten wurde ein Vertrag über etwa 565 Mio. Euro unterschrieben (Vollzug kartellrechtlich noch offen). Zugleich prüft die polnische Tochter Robyg mögliche Kapitalmarktoptionen bis hin zu einer Börsennotierung, wobei TAG Mehrheitsaktionär bleiben will.

    Die Hauptversammlung soll eine Dividende von 0,40 Euro je Aktie für 2025 beschließen; für 2026 ist eine Erhöhung der Ausschüttungsquote auf 50 Prozent des FFO I geplant. TAG bestätigt die Prognosen für 2026 und erwartet weiteres Ergebnis- und Dividendenwachstum. Nachhaltigkeitsseitig hat das Unternehmen sein CO2‑Reduktionsziel für 2025 übertroffen und strebt weitere Emissionssenkungen bis 2030 und 2045 an.



    TAG Immobilien

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    ISIN:DE0008303504WKN:830350

    Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 13,96EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.



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