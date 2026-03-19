Enapter erobert Nordamerika: THS bringt AEM‑Wasserstofflösungen voran

Kern der Vereinbarung ist die Lieferung von Enapter-Stapeln (AEM-Stacks) sowie Zugang zu technischen Referenzdokumenten und zur KI-gestützten Software CoreKraft. Diese Plattform ermöglicht herstellerübergreifende Systemintegration – etwa die Kombination von alkalischen, PEM- oder AEM-Elektrolyseuren – und zielt auf flexible, kosteneffiziente Hybridarchitekturen ab. Enapter betont den Wettbewerbsvorteil für Core-Partner: schnellere Projektumsetzung, technologieoffene Skalierung und wirtschaftlich attraktivere Betriebskonzepte.

Die Enapter AG hat ihr Core-Partner-Programm um das US-Unternehmen Total Hydrogen Solutions (THS), eine Einheit der Pneumatic & Hydraulic Company, erweitert. THS wird künftig AEM-Elektrolyseursysteme auf Basis der Enapter-Stacks und -Referenzdesigns unter eigener Marke für den nord- und südamerikanischen Markt entwickeln und vertreiben. Die Systeme tragen das Label „AEM powered“ und werden über die digitale Plattform CoreKraft von Enapter integriert und optimiert.

THS bringt nach Unternehmensangaben umfangreiche Erfahrung in der Integration komplexer Hochdruck- und Energiesysteme mit. Aktuelle Projekte umfassen Lkw-Betankungsanlagen in Kanada mit Enapter-Modulen EL4 und Flex120 sowie eine CO2‑zu‑Ethanol‑Anlage in Virginia auf Basis des Flex120. Weitere industrielle Anwendungen und dezentrale Energieinfrastrukturen befinden sich in fortgeschrittener Evaluierung. THS strebt an, seine Wasserstoff‑Aktivitäten zu erweitern und mittelfristig Multi‑Megawatt‑Projekte zu realisieren.

Enapter hebt seine modularen AEM‑Elektrolyseure als technologisch ressourcenschonende Alternative hervor, da sie auf teure Elemente wie Iridium verzichten. Das Unternehmen führt Forschung und Entwicklung sowie Produktion international; tausende AEM‑Elektrolyseure sind laut Enapter bei über 360 Kunden in mehr als 55 Ländern im Einsatz.

Marktbezug und Analystenmeinung

Unabhängig von der Partnerschaft veröffentlichte First Berlin Equity Research ein Update zu Enapter: Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt die Kaufempfehlung, senkt jedoch das 12‑Monats‑Kursziel von EUR 2,30 auf EUR 1,90. Begründet wird die Anpassung mit vorläufigen 2025‑KPI: Der Umsatz lag am oberen Ende der Guidance von EUR 20–22 Mio. und übertraf die Prognose um rund 10 %, das EBITDA fiel mit EUR -18,1 Mio. jedoch deutlich unter der Guidance (-9 bis -10 Mio.) – belastet durch zwei Einmalaufwendungen. Der Auftragsbestand sank gegenüber dem Vorjahr um etwa 16 % auf EUR 36 Mio.; Managementziel ist die Umsatzrealisierung von EUR 29 Mio. aus dem Bestand in 2026. First Berlin verweist zudem auf erhöhte makroökonomische Risiken infolge geopolitischer Spannungen und steigender Energiepreise, die zu einer Reduktion der Schätzungen führten. Trotz der Kurszielanpassung bleibt die Empfehlung „Buy“ mit einem ausgewiesenen Aufwärtspotenzial von etwa 40 %.

Die Enapter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 1,345EUR auf Tradegate (18. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.