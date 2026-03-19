Eventim setzt auf Arenen & lokale Promoter – Bernstein erhöht Kursziel Alternativen: 1) Arena-Bau und lokale Promoter: Warum Bernstein Eventim hochstuft 2) Mit Arenen & Promotern: Eventims Strategie überzeugt Analysten 3) Eventim expandiert: Arena-Projek

Parallel stärkt CTS Eventim seine operative Präsenz in einem der wichtigsten europäischen Märkte: In Frankreich gründet der erfahrene Promoter Pierre-Alexandre Vertadier in Partnerschaft mit Eventim das neue Unternehmen PAV Prod. Vertadier, der zahlreiche große Tourneen und Künstlerkarrieren geprägt hat, bringt lokale Marktkenntnis und ein breites Netzwerk ein. Die Kooperation soll nicht nur nationale Produktionen fördern, sondern auch internationale Shows und Tourneen für das französische Publikum realisieren. Für Eventim ist PAV Prod ein typisches Beispiel der Promoter-Strategie: starke lokale Partner in ein europäisch integriertes Netzwerk einzubinden, um Marktanteile zu sichern und Skalenvorteile zu nutzen.

CTS Eventim bleibt im Fokus von Investoren und Branchenteilnehmern: Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für den europäischen Ticketmarktführer marginal von 99 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung „Outperform“ bekräftigt. Analystin Annick Maas hebt vor allem die wachsende Bedeutung des Betriebs von Veranstaltungsstätten hervor – ein strategischer Hebel, der durch den überraschenden Bau einer Multifunktionsarena in Mailand exemplarisch unterstrichen werde. Bernstein passte zudem seine Ergebnisprognose (EPS) für 2026 leicht um ein Prozent nach oben an, ein Zeichen moderater, aber spürbarer Erwartungsverbesserung.

Konzernkennzahlen untermauern die strategische Ausrichtung: CTS Eventim vermarktet jährlich mehr als 300 Millionen Tickets, erwirtschaftete 2024 rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz und zählt laut Pollstar zu den weltweit größten Veranstaltern. Die Gruppe betreibt zudem namhafte Veranstaltungsstätten in Europa und ist seit 2000 börsennotiert (MDAX, ISIN DE0005470306). Diese Kombination aus Ticketing, Live-Promotion und Venue-Ownership erlaubt es Eventim, verschiedene Ertragsströme zu verzahnen – vom reinen Ticketverkauf über Veranstaltungsmanagement bis hin zu dauerhaften Mieteinnahmen und Sponsoringerlösen.

Für Investoren bedeutet dies: Das Geschäftsmodell profitiert von langfristigen Partnerschaften und lokaler infrastruktureller Präsenz, was resiliente Umsatzquellen gegenüber reinen Vermittlern schaffen kann. Bernstein signalisiert mit der geringen Zielanpassung Zuversicht, bleibt aber zurückhaltend in der Bewertung – offenbar wegen Unsicherheiten im globalen Live-Markt (Nachfragezyklen, Kostenstrukturen, regulatorische Rahmenbedingungen).

Fazit: CTS Eventim verfolgt eine konsistente Expansionsstrategie, die operative Kontrolle über Veranstaltungsstätten mit gezielten lokalen Partnerschaften kombiniert. Die jüngsten Maßnahmen in Mailand und Frankreich untermauern die Absicht, Wachstum nicht nur durch reines Ticketvolumen, sondern durch vertikale Integration und regionales Promoter-Know-how zu erzielen. Anleger sollten weiterhin die Umsetzung der Arena-Projekte und die Integration lokaler Promoter in die internationale Plattform beobachten.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 65,80EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:11 Uhr) gehandelt.