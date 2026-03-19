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    Treibstoffkrise Iran-Krieg

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    Nach Chinas Treibstoff-Stopp: Australiens Vorräte reichen nur noch 30 Tage

    Australien steht vor einer Treibstoffkrise: Lagerbestände schrumpfen auf 30 Tage, Landwirtschaft und Bergbau kämpfen um knappe Ressourcen.

    Treibstoffkrise Iran-Krieg - Nach Chinas Treibstoff-Stopp: Australiens Vorräte reichen nur noch 30 Tage
    Foto: OpenAI

    Da der Nahost-Konflikt die globalen Öllieferungen beeinträchtigt, wird die Dieselversorgung in Australien immer angespannter, wie Reuters berichtet. Die begrenzten Lagerbestände und weitverzweigten Vertriebsnetze beunruhigen deshalb Australiens Landwirtschafts- und Bergbausektor, die Hauptabnehmer des Kraftstoffs.   

    China hat erst letzte Woche Treibstoffexporte von Diesel, Benzin und Kerosin verboten, was die Versorgung in Australien, Bangladesch und den Philippinen verschärft. Australien ist enorm abhängig und importiert 84 Prozent seines Erdölbedarfs. CLSA-Analyst Baden Moore sagte: "Australische Landwirte und Bergbauunternehmen konkurrieren auf einem globalen Markt um raffinierte Produkte. Wir sind vollständig von diesen Importen abhängig."

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    Aufgrund der enormen Entfernungen innerhalb Australiens ist Diesel für regionale Unternehmen und Gemeinden unerlässlich. Die Dieselvorräte reichen allerdings nur noch für 30 Tage, wie Energieminister Chris Bowen am Dienstag erklärte. Malcolm Roberts, CEO des Australian Institute of Petroleum (AIP) sagte dazu: "Es gab einen beispiellosen Ansturm auf Kraftstoffe – insbesondere von Großkunden, die sich Diesel sichern wollten, bevor die vollen Preisauswirkungen spürbar werden. Der Kaufrausch hat dazu geführt, dass Kunden ohne ausreichende, sichere Vertragsversorgung auf der Suche nach Treibstoff sind." Mobil, BP und die beiden australischen Raffinerien Viva Energy und Ampol gehören zu den Mitgliedern des AIP.   

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion    

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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