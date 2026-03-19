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    Cantourage fast verdoppelt: 92,8 Mio. Umsatz – UK treibt Expansion an

    Cantourage fast verdoppelt: 92,8 Mio. Umsatz – UK treibt Expansion an
    Foto: Richard T. - unsplash

    Cantourage hat mit den vorläufigen Zahlen für 2025 ein deutliches Wachstumssignal geliefert und bestätigt damit die Expansionsstrategie des Unternehmens. Der Konzernumsatz kletterte auf 92,8 Mio. EUR und verdoppelte sich nahezu gegenüber dem Vorjahr (50,9 Mio. EUR; +82,3 %). Montega hatte 93,0 Mio. EUR prognostiziert – das Ergebnis liegt damit praktisch punktgenau im erwarteten Bereich. Das vorläufige EBITDA stieg auf 5,7 Mio. EUR (Vorjahr: 3,5–3,8 Mio. EUR), blieb jedoch leicht unter der Montega-Schätzung von 6,0 Mio. EUR. Montega bewertet die Zahlen als Bestätigung der Wachstumsstory und belässt die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 8,00 EUR für 12 Monate unverändert.

    Treiber des Fortschritts ist die internationale Expansion: Das Vereinigte Königreich trug 2025 bereits mehr als 20 % zum Konzernumsatz bei und belegt die Skalierbarkeit der Fast-Track-Access-Plattform außerhalb des Heimatmarktes. Cantourage plant zudem den Roll-out in weitere europäische Kernmärkte wie Frankreich, Spanien und Italien. Diese Diversifikation soll die Abhängigkeit von einzelnen Jurisdiktionen verringern und die Basis für weiteres, paneuropäisches Wachstum schaffen.

    Gleichzeitig zeigen die Zahlen operative Herausforderungen im deutschen Niedrigpreissegment. Ein verschärfter Preiswettbewerb – insbesondere in den Sommermonaten 2025 – drückte auf die Margen und erklärt die leichte Unterperformance beim EBITDA. Die Reaktion des Managements war proaktiv: eine stärkere Ausrichtung des Portfolios auf margenstarke Premiumprodukte sowie die Nutzung eines Netzwerks von über 30 exklusiven Anbaupartnern. Montega bewertet diese strategische Kurskorrektur positiv, sieht darin eine nachhaltige Stärkung der Profitabilität und erkennt Anzeichen für einen intakten operativen Hebel durch Skaleneffekte und optimierte Supply-Chain-Strukturen.

    Aus Investorensicht sprechen auch strukturelle Faktoren für die Anlagehypothese: Die Umstellung auf IFRS wird als möglicher „Ergebnisturbo“ gesehen, das asset-light-Modell unterstützt Skalierbarkeit ohne umfangreiche Kapitalbindung. Montega hebt ferner die attraktive Bewertung hervor: Ein EV/EBITDA-Multiple von 6,9x für 2026e erscheine günstig, weshalb die Einschätzung „Kaufen“ samt Kursziel bestätigt wurde.

    Hinweis: Die veröffentlichten Kennzahlen sind vorläufig, unkonsolidiert und ungeprüft. Risiken bleiben – etwa anhaltender Preisdruck in Kernmärkten, regulatorische Unsicherheiten und die erfolgreiche Umsetzung der Marktexpansion. Insgesamt unterstreichen Umsatz- und Ergebnisanstieg jedoch die Resilienz und Wachstumsperspektive von Cantourage auf dem sich konsolidierenden europäischen Markt für medizinisches Cannabis.



    Cantourage Group

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    ISIN:DE000A3DSV01WKN:A3DSV0

    Die Cantourage Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,15 % und einem Kurs von 5,72EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.



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