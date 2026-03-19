BERENBERG stuft Gea Group auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gea von 73 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor dem Anlagenhersteller liege ein weiteres Jahr profitablen Wachstums, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwochabend. Gutes Wachstum aus eigener Kraft gemeinsam mit sich weiter verbessernden Margen könnte das Ergebnis je Aktie in diesem Jahr um 14 Prozent antreiben. Hinzu kämen voraussichtlich steigende Barmittel./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 62,60EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Benjamin Thielmann
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 73
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Benjamin Thielmann
Analysiertes Unternehmen: Gea Group
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