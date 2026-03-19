Fabasoft: Tom Hiss rutscht knapp unter 5‑%‑Schwelle

Damit liegt die Gesamtbeteiligung geringfügig unter der 5‑Prozent‑Marke; in der vorherigen Meldung war noch ein Anteil von 5,06 % angegeben. Auf Basis der Ausweitung der Gesamtzahl der Stimmrechte ergibt sich aus der Veränderung ein Rückgang um rund 9.600 Aktien bzw. ca. 0,09 Prozentpunkte gegenüber der vorigen Meldung. Als Grund für die Mitteilung nennt die meldende Person Erwerb oder Veräußerung von Aktien bzw. von Finanz- oder sonstigen Instrumenten; nähere Details zu Transaktionszeitpunkt oder -volumen bleiben offen.

In einer Stimmrechtsmitteilung vom 18. März 2026, übermittelt via EQS, informiert die Meldende über eine marginale Veränderung im Anteil eines wesentlichen Investors an der Linzer Softwaregruppe Fabasoft AG. Demnach hat Tom Hiss über die von ihm kontrollierte Ludic GmbH am 17. März 2026 die Schwelle bei den Meldepflichten berührt: Die direkten Stimmrechte, die zu Aktien gehören, belaufen sich nun auf 547.000 Stimmen, was 4,97 % der insgesamt 11.000.000 Stimmrechte entspricht. Hinzu kommen Finanzinstrumente in Form von CFDs mit einer Repräsentation von 2.000 Stimmrechten (0,02 %), sodass die kumulierte Position 4,99 % beträgt.

Die Meldung wurde sowohl nach österreichischem Börsegesetz (Beteiligungsmeldungen nach §§130–134 und Hinweis auf §137 BörseG 2018, wonach bei Verstößen gegen Meldepflichten ein Ruhen der Stimmrechte drohen kann) als auch gemäß §40 WpHG zur europaweiten Verbreitung publiziert. Ferner wird die vollständige Kontrollkette offengelegt: Oberste kontrollierende natürliche Person ist Tom Hiss, über den die Ludic GmbH die Aktien hält. Angaben zu Stimmrechtsvollmachten oder zusätzlichen Kommentaren fehlen.

Aus marktwirtschaftlicher Sicht ist die Unterschreitung der 5‑Prozent‑Schwelle formell bedeutsam, weil sie Einfluss auf Meldepflichten und die Einstufung als Großaktionär haben kann. Praktisch bleibt die Beteiligung von rund 5 % jedoch in der Nähe jenes Bereichs, in dem ein Investor weiterhin Aufmerksamkeit bei Analysten und dem Vorstand auf sich zieht. Weil die Mitteilung keine Angabe zu strategischen Absichten oder geplanten Folgekäufen beziehungsweise -verkäufen enthält, bleibt offen, ob es sich um eine rein technische Anpassung der Position oder um eine längerfristige Repositionierung handelt.

Die Fabasoft-Aktien sind im Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet; die Meldung stammt aus Bad Oldesloe (18.03.2026).

Die Fabasoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 11,95EUR auf Tradegate (19. März 2026, 07:37 Uhr) gehandelt.