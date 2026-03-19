Henkel im Kreuzfeuer: Analystenwarnung, Geopolitik und M&A-Chance

Analysten reagieren unterschiedlich: Morgan Stanley hat Henkel zuletzt von „Equal-weight“ auf „Underweight“ abgestuft und das Kursziel von 68,00 auf 66,50 Euro gesenkt. Die Analystin Tilly Eno nennt vor allem Konjunktursorgen und höhere Rohstoffkosten als Begründung und sieht im Vergleich zur Konsumbranche weiterhin überdurchschnittliche Korrekturrisiken. Demgegenüber bleibt die Privatbank Berenberg vorsichtiger optimistisch: Sie senkte zwar ihr Kursziel nur marginal von 80,40 auf 79,50 Euro, beließ die Einstufung aber auf „Hold“ und rückt das externe Wachstum für 2026 in den Mittelpunkt. Fulvio Cazzol hebt hervor, dass Henkel durch Zukäufe die Bereiche Klebstoffe und Consumer stärken will — ein strategischer Hebel, der für Anleger Bedeutung haben dürfte.

Die jüngste Kursschwäche der Henkel-Aktie ist jedoch nicht nur Analystenmeinung geschuldet. Geopolitische Spannungen, etwa die Kampfhandlungen im Iran, haben die Konsumlaune gedämpft und in Verbindung mit steigenden Energiepreisen die Margenperspektive belastet: Weniger Nachfrage bei gleichzeitig höheren Produktionskosten ist ein klarer Belastungsfaktor für das Ergebnis. Ob die Verkäufe mittlerweile überzogen sind, wird in Marktkommentaren kontrovers diskutiert. Kritiker verweisen auf die unmittelbare Vulnerabilität von Konsumtiteln in Krisenzeiten; Befürworter sehen in Henkel jedoch ein diversifiziertes Unternehmen mit stabilisierenden Elementen.