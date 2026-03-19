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    Henkel im Kreuzfeuer: Analystenwarnung, Geopolitik und M&A-Chance

    Henkel im Kreuzfeuer: Analystenwarnung, Geopolitik und M&A-Chance
    Foto: Jan-Philipp Strobel - dpa

    Analysten reagieren unterschiedlich: Morgan Stanley hat Henkel zuletzt von „Equal-weight“ auf „Underweight“ abgestuft und das Kursziel von 68,00 auf 66,50 Euro gesenkt. Die Analystin Tilly Eno nennt vor allem Konjunktursorgen und höhere Rohstoffkosten als Begründung und sieht im Vergleich zur Konsumbranche weiterhin überdurchschnittliche Korrekturrisiken. Demgegenüber bleibt die Privatbank Berenberg vorsichtiger optimistisch: Sie senkte zwar ihr Kursziel nur marginal von 80,40 auf 79,50 Euro, beließ die Einstufung aber auf „Hold“ und rückt das externe Wachstum für 2026 in den Mittelpunkt. Fulvio Cazzol hebt hervor, dass Henkel durch Zukäufe die Bereiche Klebstoffe und Consumer stärken will — ein strategischer Hebel, der für Anleger Bedeutung haben dürfte.

    Die jüngste Kursschwäche der Henkel-Aktie ist jedoch nicht nur Analystenmeinung geschuldet. Geopolitische Spannungen, etwa die Kampfhandlungen im Iran, haben die Konsumlaune gedämpft und in Verbindung mit steigenden Energiepreisen die Margenperspektive belastet: Weniger Nachfrage bei gleichzeitig höheren Produktionskosten ist ein klarer Belastungsfaktor für das Ergebnis. Ob die Verkäufe mittlerweile überzogen sind, wird in Marktkommentaren kontrovers diskutiert. Kritiker verweisen auf die unmittelbare Vulnerabilität von Konsumtiteln in Krisenzeiten; Befürworter sehen in Henkel jedoch ein diversifiziertes Unternehmen mit stabilisierenden Elementen.

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    Ein zentraler Diskussionspunkt unter Anlegern ist die richtige Peer-Gruppe. Einige Stimmen plädieren dafür, L’Oréal in den Vergleich einzubeziehen – ein Signal, dass das Konsumsegment bei Henkel nicht zu vernachlässigen ist. Andere argumentieren, Henkel sei primär ein Chemieunternehmen und daher eher mit Industrieturnern wie BASF zu vergleichen. Detaillierter Blick auf die Geschäftsstruktur: Die Umsatzverteilung zwischen Konsum und Klebstoffen liegt ungefähr bei 50:50, wobei Klebstoffe leicht überwiegen und derzeit eine höhere Profitabilität aufweisen. Für viele Anleger macht gerade diese Diversifikation Henkel attraktiv; einen einzigen, eindeutigen Peer gebe es nicht.

    Für Investoren bleiben damit drei Stellgrößen entscheidend: die Entwicklung der Rohstoff- und Energiepreise, die Umsetzung der externen Wachstumsstrategie (M&A) und die Einordnung von Henkel in die geeignete Vergleichsgruppe. Kurzfristig dominieren geopolitische Risiken und Margenunsicherheiten die Kursbewegung; mittel- bis langfristig könnten strategische Zukäufe und eine Stabilisierung der Kostenbasis die Perspektive verbessern.



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    ISIN:DE0006048432WKN:604843

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 68,12EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



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