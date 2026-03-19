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    Vossloh kassiert China‑Megaauftrag und glänzt – doch Schulden steigen

    Vossloh kassiert China‑Megaauftrag und glänzt – doch Schulden steigen
    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    Vossloh hat binnen weniger Tage gleich zwei Offenbarungen gemacht, die das Profil des Schienen- und Infrastrukturausrüsters schärfen: Der Auftrag für einen Hochgeschwindigkeitsschleifzug nach China und der Jahresbericht 2025 mit starken Kennzahlen. Beide Mitteilungen unterstreichen Wachstum, bringen aber auch neue finanzielle Herausforderungen.

    Der Auftrag aus China betrifft einen HSG‑2‑Schleifzug, gefertigt in Hamburg, Auslieferung Sommer 2027. China etabliert das Hochgeschwindigkeitsschleifen als Standardwartung: Zwölf der 18 regionalen Eisenbahnverwaltungen nutzen die Technologie bereits, im letzten Jahr wurden rund 42.000 Kilometer Gleis präventiv bearbeitet. Das Land betreibt das größte Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt (aktuell ~50.000 km, geplant >70.000 km bis 2035) und bleibt damit ein strategischer Wachstumsmarkt für Vossloh. Die Deutsche Bahn nutzt die Technologie ebenfalls; Vossloh bearbeitet dort jährlich etwa 12.000 Kilometer und koppelt Schleiftechnik mit digitalen Inspektionslösungen.

    Der Geschäftsbericht 2025 zeigt ein deutliches Wachstum: Auftragseingang stieg auf 1.398,7 Mio. €, Umsatz auf 1.343,2 Mio. € (+11,0 %), EBIT vor PPA‑Effekten auf 119,6 Mio. € (+13,7 %). EBITDA kletterte auf 179,4 Mio. €, Free Cashflow verbesserte sich auf 98,8 Mio. €. Vossloh schlägt eine höhere Dividende von 1,15 € vor. Treiber waren insbesondere Core Components (inkl. Sateba‑Übernahme) und Lifecycle Solutions; Customized Modules steigerte Umsatz und EBIT moderat.

    Gleichzeitig erhöhten sich die Nettofinanzschulden infolge der Sateba‑Akquisition deutlich auf 491,5 Mio. € (Vorjahr 88,7 Mio. €). Die Eigenkapitalquote sank auf 38,4 %. PPA‑Effekte belasten kurzfristig die EBIT‑Marge; Vorstand und Investoren richten den Fokus 2026 verstärkt auf EBITDA als operativen Maßstab. Für 2026 erwartet Vossloh einen Umsatz von 1,56–1,66 Mrd. € und ein EBITDA von 215–230 Mio. €, getrieben durch Core Components und die volljährige Konsolidierung von Sateba.

    Fazit: Vossloh bestätigt mit Großauftrag in China und robusten Jahreszahlen seine Marktstellung im Bahninfrastruktursektor. Die Bilanz zeigt jedoch den Preis des Wachstums: höhere Verschuldung und einmalige Bewertungsaufwendungen durch PPA. Entscheidend wird nun die Realisierung der Synergien aus Sateba, die Bedienung des globalen Wachstumsmarktes Hochgeschwindigkeit sowie die Balance zwischen Investitionen, Cash‑Generierung und Verschuldungsabbau.

    Positiv zu werten ist auch der erstmals über einer Milliarde Euro liegende Auftragsbestand (1.034,3 Mio. €), der mit einer Book‑to‑Bill‑Quote von 1,04 auf eine gesunde Nachfrage hindeutet. Operativ bleibt die Margenentwicklung heterogen: Während Core Components und Customized Modules stabile Erträge liefern, wirkt sich im Lifecycle‑Bereich die Volatilität großer Projekte auf die Profitabilität aus. Anleger sollten zudem die fortschreitende Umsetzung von Effizienzmaßnahmen und die Integration von Sateba beobachten – sie entscheiden maßgeblich, ob Vossloh die ambitionierten 2026‑Ziele realistisch erreichen kann. Kurzfristig bleibt die Bilanzsituation weiterhin ein zentrales Bewertungsmerkmal für Investoren.



    Vossloh

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    Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 69,60EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.



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