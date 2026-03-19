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    Scout24 kauft Aktien: Rückkauf stützt Kurs – Amundi >5%, BofA via Derivate

    Scout24 kauft Aktien: Rückkauf stützt Kurs – Amundi >5%, BofA via Derivate
    Foto: Scout24 SE

    Scout24 hat im Rahmen seines seit Jahresbeginn laufenden Rückkaufprogramms zwischen dem 9. und 13. März weitere 59.830 Aktien erworben. Damit beläuft sich das seit dem 5. Januar 2026 zurückgekaufte Volumen nun auf 753.904 Aktien. Die Käufe wurden im Auftrag der Scout24 SE ausschließlich über Börsen beziehungsweise multilaterale Handelssysteme ausgeführt (u. a. CEUX, TQEX, XETA). Die Stückpreise bewegten sich im Berichtzeitraum tagesdurchschnittlich von rund €73,00 am 10. März auf circa €71,80 am 13. März. Bezogen auf die ausstehenden 73,5 Mio. Aktien entspricht das kumulierte Rückkaufvolumen einem Rückgang des Streubesitzes um etwa 1,03 Prozentpunkte.

    Zeitgleich führten mehrere institutionelle Investoren Offenlegungspflichten gemäß WpHG aus: Amundi S.A. meldete mit Stichtag 12. März, dass ihr – größtenteils zugerechneter – Stimmrechtsanteil nun bei 5,26 % liegt. Konkret werden Amundi bzw. der Tochtergesellschaft Amundi Asset Management 3.869.475 zugerechnete Stimmrechte ausgewiesen, womit die 5‑Prozent‑Schwelle überschritten wurde und eine Meldepflicht ausgelöst wurde.

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    Die Bank of America Corporation gab in aufeinanderfolgenden Meldungen an, ihre wirtschaftliche Gesamtposition in Scout24 auf rund 5,19–5,20 % zu beziffern (Stichtage 12. bzw. 13. März). Bei der US‑Bank besteht der Großteil der Positionen aus derivativen Instrumenten: Nutzungsrechte und sonstige Ansprüche (b.1) sowie Swap‑Instrumente (b.2) machen zusammen rund fünf Prozent der Stimmrechte aus; die direkt gehaltenen Aktien sind vergleichsweise marginal (rund 0,18–0,22 %). Absolut ergeben sich instrumentell zuordenbare Stimmrechte in Millionenhöhe, die in der Summe die Meldeschwelle erklären.

    Für Anleger und Beobachter sind zwei Effekte relevant: Erstens kann das Rückkaufprogramm durch Verringerung des Streubesitzes die Kennzahlen wie Ergebnis je Aktie stützen und kurzfriste Kursunterstützung liefern. Zweitens werfen die von Banken und Vermögensverwaltern gemeldeten derivativen Positionen Governance‑Fragen auf, weil solche Instrumente wirtschaftliche Exposure von Stimmrechtsanteilen trennen und die tatsächliche Ausübbarkeit von Stimmrechten sowie Transparenz über aktive Einflussnahme komplizierter machen.

    Scout24 hat die detaillierten Rückkauftransaktionen sowie die Pflichtmitteilungen auf seiner Investor‑Relations‑Seite veröffentlicht; die Meldungen erfolgten form- und fristgerecht nach den einschlägigen Transparenzvorschriften.



    Scout24

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    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 67,65EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.



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