Allgeier knackt 3‑%‑Marke: 345.230 Aktien im Rückkaufprogramm zurückgekauft

Allgeier hat im Rahmen seines laufenden Aktienrückkaufprogramms einen weiteren Schwellenwert überschritten und liefert zugleich die gesetzlich geforderten Meldungen. Nach einer Stimmrechtsmitteilung vom 16. März 2026 berührt das Unternehmen am 13. März die Marke von 3,0016 Prozent der Gesamtstimmrechte. Konkret hält Allgeier nun 345.230 eigene Aktien; die ausgegebene Gesamtzahl der Stimmrechte wird mit 11.501.613 angegeben. Grundlage der Meldung ist § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG, die Offenlegungspflicht bei Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien.

Parallel dazu veröffentlichte Allgeier am selben Tag die 13. Zwischenmeldung zu seinem Aktienrückkaufprogramm 2025 nach den Vorgaben der EU-Marktmissbrauchsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 596/2014) und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052. Demnach hat Allgeier im Zeitraum 9. bis 13. März 2026 insgesamt 29.998 eigene Aktien über eine beauftragte Bank an der Frankfurter Börse (Xetra) erworben. Die täglichen Transaktionen verteilten sich wie folgt: 4.540 Stück am 9. März (volumengewichteter Durchschnittskurs 17,6683 EUR; Gesamtpreis 80.214,08 EUR), 5.549 Stück am 10. März (17,9208 EUR; 99.442,52 EUR), 8.218 Stück am 11. März (17,6604 EUR; 145.133,17 EUR), 5.508 Stück am 12. März (17,7635 EUR; 97.841,36 EUR) und 6.183 Stück am 13. März (17,6677 EUR; 109.239,39 EUR). Das aggregierte Volumen dieser Woche beträgt 29.998 Stück zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 17,7302 EUR, der Gesamtaufwand beläuft sich auf 531.870,52 EUR.

Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 19. Dezember 2025 hat Allgeier damit insgesamt 345.230 eigene Aktien zurückerworben. Die Gesellschaft verweist auf weiterführende Informationen und tagesaktuelle Angaben zum Programm auf ihrer Investor-Relations-Webseite.

Für den Markt sind zwei Punkte relevant: Erstens löst das Überschreiten der Schwelle von drei Prozent formale Meldepflichten aus und signalisiert Aktionären sowie dem Markt, dass die Gesellschaft aktiv eigene Aktien zurückkauft. Zweitens kann die Verringerung des Streubesitzes durch Rückkäufe sowohl den Gewinn je Aktie (bei unveränderter Ergebnislage) steigern als auch potenziell kursunterstützend wirken. Umfang und Tempo der Rückkäufe bleiben jedoch moderat; die jüngsten Käufe entsprechen einem überschaubaren Finanzvolumen im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Allgeier Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 16,85EUR auf Tradegate (18. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.