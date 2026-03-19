BERENBERG stuft Hellofresh auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh von 14 auf 10 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das Wetter trübe den Ausblick des Versenders von Kochboxen ein, schrieb Trion Reid am Donnerstag. In Europa, vor allem aber in den USA hätten die Witterungsverhältnisse das operative Geschäft erheblich beeinträchtigt. Er habe folglich die Schätzungen gesenkt, wies gleichzeitig aber auf eine attraktive Bewertung der Aktien hin./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 3,853EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Trion Reid
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10
Kursziel alt: 14
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Trion Reid
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: positiv
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