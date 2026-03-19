CEWE erhöht Dividende auf 3,00 € – 17. Mal in Folge, Aktienrückkauf läuft

Nach vorläufiger Berechnung wuchs der Konzernumsatz 2025 um 3,8 Prozent auf 864,5 Millionen Euro (2024: 832,8 Mio. Euro). Das Gruppen-EBIT verbesserte sich auf 88,2 Millionen Euro nach 86,1 Millionen Euro im Vorjahr. Auf dieser Basis will der Vorstand dem Aufsichtsrat die Anhebung der Ausschüttung vorlegen; die endgültige Beschlussfassung durch Hauptversammlung und Aufsichtsrat steht noch aus. Die Aufsichtsratssitzung ist für den 23. März 2026 angesetzt, die ordentliche Hauptversammlung für den 3. Juni 2026. Den testierten Jahresabschluss präsentiert CEWE am 26. März 2026 in der Bilanzpresse- und Analystenkonferenz.

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA plant laut heutiger Ad-hoc-Mitteilung die Erhöhung der Dividende auf 3,00 Euro je dividendenberechtigter Aktie und setzt damit die Reihe fort: Es wäre die 17. Dividendenerhöhung in Folge und ein neuer Höchstwert für den Foto- und Druckdienstleister. Der Vorstand begründet den Vorschlag mit vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2025, die ein erneut solides operatives Ergebnis ausweisen.

Bei einem Xetra-Schlusskurs von 99,70 Euro am 16. März 2026 entspräche die vorgeschlagene Dividende einer Rendite von rund 3,0 Prozent. Die geplante Erhöhung signalisiert die nachhaltige Dividendenpolitik und die Ertragsstärke des Unternehmens, dürfte aber von Aktionären und Kapitalmarktanalysten gleichermaßen auf Nachhaltigkeit und mögliche Auswirkungen auf Investitionen und Liquidität geprüft werden.

Parallel informiert CEWE in einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung über den laufenden Aktienrückkauf (Programm seit 26. August 2025, Autorisierung bis zu 10 Prozent). Im Rahmen des Buybacks hat CEWE zwischen dem 9. und 13. März 2026 täglich jeweils 1.000 Aktien zurückgekauft; die Stückzahlen und Durchschnittskurse lagen zwischen 98,25 Euro und 99,39 Euro. Insgesamt wurden bis einschließlich 13. März 2026 bislang 103.100 Aktien erworben. Die Rückkäufe werden gemäß den Safe‑Harbor-Regelungen durch die Baader Bank AG unabhängig ausgeführt. Detaillierte Transaktionsdaten sind im Investor‑Relations‑Bereich auf ir.cewe.de verfügbar; Ansprechpartner ist Axel Weber, Leiter Group Controlling & Investor Relations.

Marktbeobachter werden insbesondere die Relation zwischen Dividendenpolitik und Rückkaufprogramm analysieren: Beide Instrumente erhöhen die Aktionärsrendite, haben aber unterschiedliche Auswirkungen auf Bilanz und Liquidität. Mit dem Erwerb von bislang 103.100 Aktien bleibt CEWE gegenüber dem genehmigten Volumen noch deutlich unter dem Maximum von zehn Prozent, wodurch weiteres Rückkaufpotenzial besteht. Für Anleger ist die Kombination aus steigender Ausschüttung und Aktienrückkäufen ein positives Signal für die Profitabilität und das Vertrauen des Managements in die künftige Cashgenerierung. Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass ungewöhnlich lange Dividendenerhöhungen regelmäßig Fragen nach Wachstumsinvestitionen und Risikopuffern aufwerfen. Insgesamt bestätigt CEWE mit den Mitteilungen seine konsequente Kapitalverwendungspolitik. Aktionäre sollten den testierten Bilanzabschluss und Managementkommentare am 26. März beachten.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 98,80EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.