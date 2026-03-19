1&1: Kursziel gesenkt – starker Cashflow, Netzausbau bleibt Risiko

Operativ präsentierte 1&1 am 19. März 2026 die Geschäftszahlen für 2025 und eine Prognose für 2026. Insgesamt wuchs der Umsatz leicht um 1,8 Prozent auf 4,1358 Mrd. Euro; der werthaltige Service-Umsatz stieg marginal auf 3,3364 Mrd. Euro (plus 1,0%). Die Kundenzahlen lagen mit 16,32 Mio. Verträgen nahezu stabil. Mobilfunkverträge legten um 40.000 auf 12,48 Mio. zu, während Breitbandanschlüsse erwartungsgemäß um 110.000 auf 3,84 Mio. zurückgingen – ein Effekt der laufenden Kundenmigration auf das eigene Mobilfunknetz.

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die 1&1 AG von 29 auf 27 Euro reduziert, die Empfehlung „Buy“ jedoch bestätigt. Analyst Keval Khiroya verweist in einer Mitteilung auf jüngste Aussagen der deutschen Regulierungsbehörde zur Frequenzvermietung, die den Zugang zu erforderlichen Spektren für 1&1 erschweren könnten. Sollte der Frequenzzugang komplizierter werden, drohten Verzögerungen beim Netzausbau oder die Notwendigkeit, alternative Strategien zu prüfen – etwa höhere Investitionen, Partnerschaften oder Abhängigkeiten von Roaming-Partnern.

Das EBITDA ging um 9,0 Prozent auf 537,5 Mio. Euro zurück; das Segment Access verzeichnete ein EBITDA-Minus von 8,1 Prozent auf 786,8 Mio. Euro. Belastend wirkten gestiegene Vorleistungskosten für National Roaming im Zuge des Wechsels von Telefónica zu Vodafone: Während bei der Vereinbarung mit Telefónica Kapazitäten teilweise aktiviert und abgeschrieben wurden, werden bei Vodafone die Vorleistungen voll EBITDA-wirksam. Zudem führte ein langsamer als erwarteter Kapazitätsaufbau im Vodafone-Netz zu unerwarteten Kostensteigerungen. Das EBIT sank folglich um 32,7 Prozent auf 208,2 Mio. Euro, das Ergebnis je Aktie fiel auf 0,94 Euro (-22,3%).

Positiv hervorgehoben wird der Free Cashflow: Er sprang auf 195,1 Mio. Euro (2024: 20,8 Mio.), vor allem dank des Wegfalls der bisherigen Vorauszahlungen an die Deutsche Telekom für VDSL-/FTTH-Kontingente. Die Investitionen (Cash-CAPEX) stiegen 2025 auf 409,2 Mio. Euro.

Für 2026 plant 1&1 einen stabilen Service-Umsatz und peilt ein EBITDA von rund 800 Mio. Euro an; das Capex-Budget soll auf 500–550 Mio. Euro steigen. Für 2027 und 2028 erwartet das Unternehmen ein operatives EBITDA-Wachstum von jeweils etwa 100 Mio. Euro bei konstantem Investitionsniveau. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine unveränderte Dividende von 0,05 Euro je Aktie vor.

Fazit: Trotz stabiler Umsatzbasis und verbessertem Cashflow bleibt die Aktie anfällig für regulatorische Unsicherheiten rund um Frequenzen und für operative Risiken beim Netzausbau. Die moderate Kurszielsenkung der Deutschen Bank spiegelt diese Abwägung zwischen Wachstumsperspektive und Ausbau- sowie Regulierungsrisiken wider.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 22,40EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.