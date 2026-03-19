Northern Data rutscht tief in Verlust: Konzernfehlbetrag 2025 bei −390 Mio.

Die Zahlen zeichnen ein deutlich verschlechtertes Bild: Die Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäftsbereichen sanken auf 80 Mio. Euro nach 121 Mio. Euro im Vorjahr. Das EBITDA ging von +25 Mio. Euro auf -83 Mio. Euro zurück; das bereinigte EBITDA fiel von +32 Mio. Euro auf -38 Mio. Euro. Noch gravierender ist der Sprung beim EBIT, das nun bei -463 Mio. Euro liegt (Vorjahr: -69 Mio. Euro). Das Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen beträgt -483 Mio. Euro gegenüber +110 Mio. Euro im Vorjahr. Inklusive des Ergebnisses aus aufgegebenen Geschäftsbereichen – maßgeblich geprägt durch den Verkauf von Peak Mining am 3. November 2025 – ergibt sich ein Konzernjahresfehlbetrag von -390 Mio. Euro (Vorjahr: -127 Mio. Euro). Das Ergebnis aus den aufgegebenen Geschäftsbereichen trug 93 Mio. Euro bei (Vorjahr: -17 Mio. Euro) und mildert die Verluste teilweise ab.

Die Northern Data Group hat am 18. März 2026 ihren Geschäftsbericht 2025 samt den nun geprüften Abschlüssen veröffentlicht. Die Prüfung erfolgte durch die Stuttgarter Kanzlei Liebhart & Kollegen, die das Unternehmen seit 2023 als Wirtschaftsprüfer begleitet. Der Bericht steht im Investor‑Relations‑Bereich der Webseite zum Download bereit. Zuvor hatte Northern Data am 16. März bereits vorläufige Zahlen als Insiderinformation bekanntgegeben; die endgültige Veröffentlichung folgt damit unmittelbar auf diese Vorabmitteilung.

Die deutliche Deterioration deutet auf erhebliche nicht-operative Effekte hin; die Differenz zwischen EBITDA und EBIT spricht für hohe Abschreibungen, Wertminderungen oder einmalige Belastungen, die den operativen Verlust deutlich übersteigen. Northern Data weist in der Mitteilung allgemein auf die üblichen Markt‑, Währungs‑ und Regulierungsrisiken hin und betont, dass zukunftsgerichtete Aussagen Unsicherheiten unterliegen.

Operativ bleibt das Geschäftsmodell rund um Full‑Stack‑Lösungen für Künstliche Intelligenz und High‑Performance‑Computing (HPC) unverändert: Über die Tochter Taiga Cloud betreibt Northern Data nach eigenen Angaben einen der größten GPU‑Cluster Europas; Ardent Data Centers meldet rund 250 MW installierte oder bis 2027 zu realisierende Kapazität an acht Standorten. Das Unternehmen hebt zudem den Zugang zu modernen Chips und die technische Expertise der Belegschaft hervor.

Für Investoren steht nun im Fokus, wie Northern Data auf die negativen Ergebniseffekte reagiert: Erwartet werden detaillierte Angaben zu den Gründen der Wertminderungen, Maßnahmen zur Kostensenkung, zur Sicherung der Liquidität sowie ein konkreter Fahrplan für Stabilisierung und weiteres Wachstum im GPU‑HPC‑Geschäft.

Die Northern Data Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 10,02EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.