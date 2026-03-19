Edelmetalle schwach
Gold und Silber verlängern Verlustserie nach Fed-Entscheid
Der Fed-Zinsentscheid drückt auf die Edelmetallkurse und verstärkt angesichts von Inflation, Nahost-Konflikt und starkem Dollar die Flucht aus sicheren Häfen.
Gold und Silber haben ihre Verluste am Donnerstag weiter ausgeweitet und setzen damit eine schwache Phase fort. Während die US-Notenbank die Zinsen wie erwartet unverändert ließ, belasteten steigende Anleiherenditen, ein stärkerer US-Dollar sowie geopolitische Spannungen die Edelmetallmärkte erheblich.
Am Donnerstagfrüh notierte Gold 1,3 Prozent niedriger bei 4.760 US-Dollar. Silber verlor sogar 4,2 Prozent und fiel auf 73,31 US-Dollar.
Fed hält Kurs – und signalisiert Vorsicht
Belastend wirkte vor allem die Entscheidung der US-Notenbank, die Leitzinsen wie erwartet unverändert in einer Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent zu belassen.
Fed-Chef Jerome Powell betonte, es sei weiterhin wichtig, die Geldpolitik "leicht restriktiv" zu halten. Gleichzeitig ergänzte die Notenbank ihre Stellungnahme um den Hinweis, dass die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts im Nahen Osten "unsicher" seien.
Starker Dollar und steigende Renditen belasten zusätzlich
Parallel zur Fed-Entscheidung legten sowohl der US-Dollar als auch die Renditen von Staatsanleihen zu – zwei klassische Gegenwinde für Edelmetalle. Ein stärkerer Dollar verteuert Gold für internationale Käufer, während höhere Renditen alternative Anlagen attraktiver machen.
Inflationsdaten dämpfen Zinssenkungshoffnungen
Bereits vor der Fed-Entscheidung standen Gold und Silber unter Druck. Ausschlaggebend waren unter anderem überraschend starke Inflationsdaten: Der US-Erzeugerpreisindex (PPI) stieg im Februar um 0,7 Prozent und damit deutlich stärker als erwartet.
Geopolitik belastet
Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten verschärften die Nervosität an den Finanzmärkten erheblich. Ein Angriff auf das iranische South-Pars-Gasfeld führte zu einer Gegenreaktion Teherans, die sich gegen die weltweit größte LNG-Anlage in Katar richtete. Die Eskalation sorgte für erhebliche Angebotsrisiken am Ölmarkt.
Ausblick: Volatilität dürfte anhalten
Die Kombination aus geopolitischen Risiken, hartnäckiger Inflation und einer weiterhin restriktiven Geldpolitik dürfte die Märkte kurzfristig in Atem halten. Analysten erwarten, dass Edelmetalle anfällig für weitere Rückschläge bleiben, solange der Dollar stark bleibt und Zinssenkungserwartungen weiter zurückgedrängt werden.
Gleichzeitig könnte die geopolitische Lage jederzeit neue Impulse liefern – sowohl nach oben als auch nach unten.
*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion