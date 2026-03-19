Fraport: Rekord unerreichbar 2026 — gutes Cash, aber wachsende Kostenängste

Operativ legte Fraport 2025 zu: Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) stieg um 10,4 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro und entsprach damit den Markterwartungen. Für 2026 peilt Vorstandschef Stefan Schulte ein Ebitda von bis zu 1,5 Milliarden Euro an, was leicht über dem Konsens läge. Gleichwohl warnte das Management, dass das Konzernergebnis im laufenden Jahr zurückgehen dürfte – Gründe hierfür nannte das Unternehmen nicht im Detail. Positiv hervorgehoben wurde, dass Fraport bereits ein Jahr früher als geplant einen positiven freien Cashflow erzielt hat, was Analysten wie die US-Investmentbank JPMorgan begrüßten. JPMorgan beließ die Bewertung auf "Overweight" und setzte ein Kursziel von 83 Euro; die Analystin hob hervor, dass Umsatz und Ebitda die Konsensschätzungen übertroffen hätten. In der anstehenden Telefonkonferenz werde man mögliche Folgen des Iran-Konflikts für das Geschäft besonders beleuchten.

Frankfurts Flughafenbetreiber Fraport rechnet auch 2026 noch nicht mit einer Rückkehr zum Passagierrekord vor der Corona-Pandemie. Nach rund 63,2 Millionen Fluggästen im Vorjahr erwartet das Unternehmen für 2026 ein Verkehrsaufkommen von 65 bis 66 Millionen Passagieren. Damit bliebe das Rekordniveau von etwa 70,6 Millionen Passagieren weiterhin deutlich außer Reichweite; Analysten hatten zuletzt mit rund 65 Millionen gerechnet.

Parallel zur Ergebnislage läuft am Flughafen eine umfangreiche Instandsetzung: Die am stärksten belastete Start- und Landebahn "Center" wird saniert. Die Arbeiten an dem vier Kilometer langen Asphaltband unmittelbar vor den Terminals dauern laut Fraport bis in die Nacht zum 24. März. Auf rund 2.500 der insgesamt 4.000 Meter wird eine neue, nur vier Zentimeter dünne Verschleißschicht aufgebracht, die das Unternehmen als speziell entwickelten "Rolls-Royce"-Asphalt beschreibt. Rund 76.000 Quadratmeter entsprechen dabei einer Fläche von zehn Fußballfeldern; zudem sollen rund 450 energiesparende LED-Leuchten installiert werden. Recyclingmaterial aus der abgetragenen Binderschicht werde wiederverwendet. Die übrigen drei Bahnen stehen in Abstimmung mit der Deutschen Flugsicherung zur Verfügung, so dass es nach Aussage von Fraport zu keinen nennenswerten Einschränkungen im Flugbetrieb kommen soll.

Für Investoren und Analysten steht nun die Frage im Raum, wie schnell sich die Nachfrage nachhaltig stabilisiert und ob Fraport steigende Kosten für Infrastruktur und Personal kompensieren kann. Die frühzeitige Erzielung positiven freien Cashflows stärkt die Handlungsfähigkeit des Konzerns, lässt aber Spielraum für erhöhte Ausschüttungen oder Schuldentilgung. Kurzfristig dürften Aktienkurse vor allem auf Nachrichten zu geopolitischen Risiken, Treibstoffpreisen und möglichen Kapazitätsengpässen reagieren. Mittelfristig bleibt die Erholung des Luftverkehrs jedoch eng an wirtschaftliche Wachstumstrends und Geschäftsreisetrends gekoppelt. Bewertung bleibt.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 77,00EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.