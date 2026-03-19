GOLDMAN SACHS stuft REPSOL SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Repsol von 24 auf 25 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer jüngsten Outperformance von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Michele della Vigna passte seine Schätzungen für Europas Ölkonzerne am Donnerstag einmal mehr an die aktuelle Entwicklung des Iran-Krieges an. Er hob seine Preisprognosen für Brent-Öl und TTF-Erdgas an. Daraus resultierend steigen seine Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 im Schnitt um vier und sechs Prozent. Bei Repsol lobte er die margenstarke Wachstumsstrategie und attraktive Ausschüttungen, geht aber nach der starken Kursentwicklung an die Seitenlinie./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 05:32 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Repsol Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 24,49EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Michele della Vigna

Analysiertes Unternehmen: REPSOL SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

