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    Energiepreis-Schock: EU ringt um ETS-Anpassung – Industrie unter Druck

    Energiepreis-Schock: EU ringt um ETS-Anpassung – Industrie unter Druck
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    Die gegenwärtig hohen Energiepreise rücken die europäische Klimapolitik in den Fokus der Wirtschaftspolitik: Bundesumweltminister Carsten Schneider forderte auf einem Treffen mit EU-Amtskollegen in Brüssel leichte Anpassungen des EU-Emissionshandelssystems (ETS) zugunsten energieintensiver Branchen, allen voran der Chemieindustrie. Strittig sind vor allem die Benchmarks, also die Freiheitsgrade, ab wann Anlagen kostenlose Zertifikate erhalten; die Kommission will diese Vorgaben zeitnah festlegen. Schneider betonte zugleich, das Handelssystem als wichtigstes Preissignal und Steuerungsinstrument nicht grundsätzlich in Frage zu stellen. Innerhalb der Mitgliedstaaten gibt es jedoch Konflikte: Während Länder wie Spanien am ETS festhalten, fordern Italien und andere Staaten temporäre Ausnahmen oder Abschwächungen, um die Belastung durch hohe Preise zu dämpfen. Das Thema dürfte auch beim EU-Gipfel mit Bundeskanzler Friedrich Merz debattiert werden.

    Die konjunkturelle Stimmung in Deutschland hat unter dem geopolitischen Risiko des Iran-Kriegs gelitten: Das ZEW-Konjunkturbarometer brach im März um 58,8 Punkte auf -0,5 Zähler ein und fiel damit deutlich stärker als von Volkswirten erwartet (Durchschnittsprognose +39,2). Ökonomen warnen vor weiteren Realwirtschaftsrisiken, da gestiegene Unsicherheit Investitionsentscheidungen verzögern kann.

    Kritik am Umgang der Bundesregierung mit neuen Krediten äußern das ifo-Institut und das Institut der deutschen Wirtschaft Köln: Nach ihren Berechnungen seien von den 24,3 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für Klimaneutralität und Infrastruktur (SVIK) 2025 rund 95 Prozent nicht für Investitionen, sondern zur Schließung von Haushaltslücken verwendet worden.

    Auf nationaler Ebene pocht die Union auf dauerhafte Neuregelungen an Tankstellen, um Preistransparenz und Verbraucherentlastung zu sichern. International hat die australische Notenbank den Leitzins erwartungsgemäß um 25 Basispunkte auf 4,10 Prozent erhöht und verweist auf hartnäckige Inflation und hohe Energiepreise.

    Die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft fordert Nachbesserungen am EU-Autopaket: vbw-Chef Bertram Brossardt verlangt weniger Strafzahlungen für Flottenüberschreitungen, realistische Rahmenbedingungen für Zulieferungen wie grünen Stahl und Ladeinfrastruktur sowie einen Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit statt Protektionismus. Die Lobby plädiert für Technologieoffenheit, um die globale Wettbewerbsfähigkeit der Fahrzeugindustrie zu sichern.

    In Summe spiegeln diese Meldungen den Balanceakt wider, vor dem Politik und Wirtschaft derzeit stehen: Klimapolitische Zielvorgaben und Marktinstrumente wie das ETS bleiben zentrale Steuerungsinstrumente, geraten aber durch externe Schocks – volatile Energiepreise, geopolitische Krisen und Lieferkettenengpässe – unter Anpassungsdruck. Die Debatte wird daher weniger um ein Zurückrudern der Klimaziele kreisen als um gezielte, branchenspezifische Korrekturen und flankierende Maßnahmen (Infrastruktur, Finanzierung, internationale Abstimmung), um Wettbewerbsfähigkeit und Investitionsbereitschaft zu erhalten. Entscheidend wird sein, ob die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten in den kommenden Wochen eine einheitliche Linie finden, die Verlässlichkeit für Unternehmen bietet, ohne die Klimawende zu gefährden. Die kommenden Entscheidungen sind jetzt wirtschaftspolitisch richtungsweisend.



    Kohlendioxid

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    Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 64,65EUR auf Ariva Indikation (19. März 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.





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