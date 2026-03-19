Österreichische Post: Montega erhöht Ziel auf 38€ – Dividende 5,6%

Die Post bestätigte ihren Geschäftsbericht 2025 und lieferte weitgehend erwartungskonforme Zahlen: Der Konzernumsatz fiel nominal um 2,6% auf 3.043,3 Mio. EUR. Bereinigt um Wahljahres‑Sondereffekte (rund 40 Mio. EUR) und Währungsverluste in der Türkei (etwa 80 Mio. EUR) zeige sich das operative Kerngeschäft stabil bis leicht wachsend. Das operative Ergebnis (EBIT) sank moderat um 5,0% auf 196,9 Mio. EUR. Positiv hervorzuheben ist ein freier Cashflow von 280,1 Mio. EUR (+10,3% yoy), der die vorgeschlagene Dividende von unveränderten 1,83 EUR je Aktie stützt — das entspricht einer aktuellen Rendite von circa 5,6%.

Die Montega AG sieht die Österreichische Post weiterhin auf Kurs und hat in einer heute veröffentlichten Studie die Kaufempfehlung bestätigt sowie das 12‑Monats‑Kursziel von 36 auf 38 EUR angehoben. Analyst Ingo Schmidt (CIIA) bewertet das Unternehmen als defensiven Dividendentitel mit solider Cash‑Generierung — trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds und negativer Währungseffekte.

Die Segmentanalyse spiegelt die strukturelle Transformation: Brief & Werbepost litt unter E‑Substitution und fehlenden Wahlvolumina und verzeichnete einen Umsatzrückgang von 6,8% auf 1.155,2 Mio. EUR (EBIT 129,7 Mio. EUR). Paket & Logistik hielt sich trotz Wettbewerbsdruck in CEE/SEE und Währungsbelastungen stabil (+0,4% auf 1.719,9 Mio. EUR; EBIT 81,5 Mio. EUR), getragen vom Heimatmarkt Österreich. Erfreulich ist der Turnaround bei Filiale & Bank: bank99 sprang trotz sinkender Zinsen mit einem EBIT von 6,9 Mio. EUR aus der Verlustzone.

Für 2026 prognostiziert das Management einen leichten Umsatzanstieg bei stabilem operativem Ergebnis, allerdings mit einem zweigeteilten Jahresverlauf: Ein schwaches Q1 (EBIT‑Gap ~‑10 Mio. EUR) ist vor allem durch den wegfallenden A1‑Vertriebspartner bedingt (vorübergehender Wegfall von Provisionserlösen ~5 Mio. EUR im Q1) und durch regulatorische Änderungen in der Türkei (Abschaffung von Zollfreigrenzen ab 06.02.2026), die grenzüberschreitenden E‑Commerce‑Verkehr dämpfen. Ab dem zweiten Halbjahr erwartet Montega spürbare Entlastung — u. a. durch die 70%‑Beteiligung an euShipments.com (hoher einstelliger Mio.‑EBIT‑Beitrag), moderate Tarifanpassungen und Umsatzeffekte der Eigenmarke „YELLLOW“.

Strategisch setzt die Post auf die Weiterentwicklung zum integrierten Logistik‑ und Servicedienstleister; internationale E‑Commerce‑Expansion und die bank99‑Sanierung gelten als zentrale Werttreiber. Montega sieht kurzfristige Kursrückgänge als Einstiegsgelegenheit und bestätigt das „Kaufen“-Rating mit angehobenem Kursziel von 38 EUR.

Hinweis: Die Hauptversammlung der Österreichischen Post findet am 15. April 2026 statt; Tagesordnungspunkte umfassen Jahresabschluss, Gewinnverwendung, Entlastungen, Aufsichtsratwahlen, Vergütungsfragen sowie eine Genehmigung zum Erwerb eigener Aktien (bis 10% des Kapitals). Teilnahmevoraussetzung ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes zum Stichtag 5. April 2026.

Die Oesterreichische Post Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 33,60EUR auf Tradegate (18. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.