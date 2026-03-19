    StartseitevorwärtsFondsvorwärtsLa Francaise Systematic European Equities R FondsvorwärtsNachrichten zu La Francaise Systematic European Equities R
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    EZB & Fed: Abwartend trotz Energie-Ängsten — Märkte im Alarmmodus

    EZb und Fed: Abwartende Geldpolitik trotz steigender Energiepreise und geopolitischer Unsicherheit

    Die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank (Fed) signalisieren eine abwartende, datenabhängige Geldpolitik, während geopolitische Spannungen—insbesondere der Konflikt im Nahen Osten und Störungen in der Straße von Hormus—die Inflations- und Wachstumsprognosen belasten. Crédit Mutuel Asset Management skizziert in zwei Analysen die erwarteten Reaktionen beider Zentralbanken und die daraus folgenden Implikationen für Konjunktur und Märkte.

    EZB: Status quo, aber höhere Inflationsrisiken

    Die EZB dürfte den Einlagensatz zum sechsten Mal in Folge bei 2,0 % belassen. Angesichts ungewisser Angebotsschocks infolge von Handels- und Lieferunterbrechungen erscheinen unmittelbare Zinsschritte nicht gerechtfertigt. Dennoch werden steigende Energiepreise und Versorgungsengpässe zu einer Abwärtskorrektur des Wirtschaftswachstums 2026 führen—gegenüber den Dezember-Prognosen von 1,2 %—während die Inflationsprognosen für 2026 merklich nach oben revidiert werden könnten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird voraussichtlich die Unsicherheit betonen, die Datenorientierung und die Flexibilität der Notenbank hervorheben sowie ihre Entschlossenheit unterstreichen, Zweitrundeneffekte zu verhindern und die Inflationserwartungen zu verankern. Kurzfristig bleibt der Ton restriktiv-distanziert: keine vorzeitigen Zusagen zu Zinsbewegungen, Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung.

    Fed: Abwartende Haltung, aber restriktivere Projektionen möglich

    Auch die Fed wird den Zielbereich für den Leitzins bei 3,50–3,75 % belassen. Die vierteljährliche Aktualisierung der SEP dürfte jedoch eine restriktivere Tendenz zeigen: Höhere Inflationsprognosen für 2026 (sowohl Gesamt- als auch Kern-PCE) und nur noch begrenzte Erwartung von Zinssenkungen im Jahresverlauf. Das Arbeitsmarktbild ist zwiespältig—ein schwächerer Beschäftigungszuwachs im Februar deutet auf eine fragile Stabilisierung hin—wodurch einzelne FOMC-Mitglieder für eine baldige Senkung plädieren könnten. Dennoch dürfte Jerome Powell eine geduldige, datengestützte Linie vertreten: Vorübergehende Energiepreisschocks rechtfertigen keine sofortige geldpolitische Reaktion, solange die Inflationserwartungen stabil bleiben. Die Fed wird außerdem die Ende 2025 aufgenommenen Käufe im Rahmen der Reserveverwaltung fortsetzen.

    Marktauswirkungen und Fazit

    Beide Zentralbanken favorisieren Flexibilität und Kommunikation als Instrumente zur Inflationsbekämpfung. Kurzfristig dürften erhöhte Energiepreise Volatilität in Anleihen- und Energierohstoffmärkten auslösen und Wachstumsprognosen drücken. Langfristig bleibt das Risiko, dass anhaltende Versorgungsschocks zu stärkeren zweiten Rundeneffekten führen und eine Neubewertung geldpolitischer Pfade erzwingen.



    La Francaise Systematic European Equities R

    -0,58 %
    +2,02 %
    -1,35 %
    +7,81 %
    +12,79 %
    +46,86 %
    +42,01 %
    +55,17 %
    +76,13 %
    ISIN:DE0009763201WKN:976320

    Der La Francaise Systematic European Equities R wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 126,5EUR auf Frankfurt (18. März 2026, 19:39 Uhr) gehandelt.





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    EZB & Fed: Abwartend trotz Energie-Ängsten — Märkte im Alarmmodus EZb und Fed: Abwartende Geldpolitik trotz steigender Energiepreise und geopolitischer Unsicherheit Die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank (Fed) signalisieren eine abwartende, datenabhängige Geldpolitik, während geopolitische …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     