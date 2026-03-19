EZB & Fed: Abwartend trotz Energie-Ängsten — Märkte im Alarmmodus

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank (Fed) signalisieren eine abwartende, datenabhängige Geldpolitik, während geopolitische Spannungen—insbesondere der Konflikt im Nahen Osten und Störungen in der Straße von Hormus—die Inflations- und Wachstumsprognosen belasten. Crédit Mutuel Asset Management skizziert in zwei Analysen die erwarteten Reaktionen beider Zentralbanken und die daraus folgenden Implikationen für Konjunktur und Märkte.

Die EZB dürfte den Einlagensatz zum sechsten Mal in Folge bei 2,0 % belassen. Angesichts ungewisser Angebotsschocks infolge von Handels- und Lieferunterbrechungen erscheinen unmittelbare Zinsschritte nicht gerechtfertigt. Dennoch werden steigende Energiepreise und Versorgungsengpässe zu einer Abwärtskorrektur des Wirtschaftswachstums 2026 führen—gegenüber den Dezember-Prognosen von 1,2 %—während die Inflationsprognosen für 2026 merklich nach oben revidiert werden könnten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird voraussichtlich die Unsicherheit betonen, die Datenorientierung und die Flexibilität der Notenbank hervorheben sowie ihre Entschlossenheit unterstreichen, Zweitrundeneffekte zu verhindern und die Inflationserwartungen zu verankern. Kurzfristig bleibt der Ton restriktiv-distanziert: keine vorzeitigen Zusagen zu Zinsbewegungen, Entscheidungen von Sitzung zu Sitzung.

Fed: Abwartende Haltung, aber restriktivere Projektionen möglich

Auch die Fed wird den Zielbereich für den Leitzins bei 3,50–3,75 % belassen. Die vierteljährliche Aktualisierung der SEP dürfte jedoch eine restriktivere Tendenz zeigen: Höhere Inflationsprognosen für 2026 (sowohl Gesamt- als auch Kern-PCE) und nur noch begrenzte Erwartung von Zinssenkungen im Jahresverlauf. Das Arbeitsmarktbild ist zwiespältig—ein schwächerer Beschäftigungszuwachs im Februar deutet auf eine fragile Stabilisierung hin—wodurch einzelne FOMC-Mitglieder für eine baldige Senkung plädieren könnten. Dennoch dürfte Jerome Powell eine geduldige, datengestützte Linie vertreten: Vorübergehende Energiepreisschocks rechtfertigen keine sofortige geldpolitische Reaktion, solange die Inflationserwartungen stabil bleiben. Die Fed wird außerdem die Ende 2025 aufgenommenen Käufe im Rahmen der Reserveverwaltung fortsetzen.

Marktauswirkungen und Fazit

Beide Zentralbanken favorisieren Flexibilität und Kommunikation als Instrumente zur Inflationsbekämpfung. Kurzfristig dürften erhöhte Energiepreise Volatilität in Anleihen- und Energierohstoffmärkten auslösen und Wachstumsprognosen drücken. Langfristig bleibt das Risiko, dass anhaltende Versorgungsschocks zu stärkeren zweiten Rundeneffekten führen und eine Neubewertung geldpolitischer Pfade erzwingen.

Der La Francaise Systematic European Equities R wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 126,5EUR auf Frankfurt (18. März 2026, 19:39 Uhr) gehandelt.