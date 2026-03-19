HIVE wird zur grünen KI‑Macht: GPU‑Cluster in Paraguay jetzt live

HIVE Digital Technologies treibt die Transformation vom Bitcoin-Miner zum Anbieter nachhaltiger KI-Infrastruktur mit Nachdruck voran. In Paraguay hat die BUZZ AI Cloud in Asunción ihren ersten GPU-Cluster live geschaltet und bedient bereits LLM-Forschungsworkloads eines Columbia‑University-Teams aus New York. Der Cluster ist Teil einer schrittweisen Strategie, GPU-basierte High‑Performance‑Computing‑(HPC-)Kapazitäten in die bestehende erneuerbare Energiebilanz HIVEs – aktuell 300 MW Wasserkraft, 100 MW in Entwicklung – zu integrieren. Gehostet wird die Installation in einem Tier‑III‑Rechenzentrum des größten paraguayischen Telekommunikationsanbieters; Netz- und Energieinfrastruktur sollen später eine niedrige Latenz zwischen New York und Asunción ermöglichen. Erkenntnisse aus dem Live‑Betrieb (Latenz, Durchsatz, Workload‑Management) sollen als Proof‑of‑Concept für eine Skalierung bis 2027 dienen. Die Columbia‑Forscher trainieren Modelle von 0,2 bis über 8 Milliarden Parametern und testen Optimierungsalgorithmen wie Muon/MuonClip, die in frühen Tests Effizienzgewinne zeigten; die Forschung wurde in einer Fachzeitschrift akzeptiert.

Parallel beschleunigt BUZZ HPC die Expansion in Kanada: Die Kapazität flüssigkeitsgekühlter KI‑Rechenzentren steigt von 4 MW in Manitoba auf kurzfristig 16,6 MW in zwei Provinzen (inkl. sofort verfügbare 5 MW in British Columbia, Option auf weitere 7,6 MW). Das eröffnet Raum für über 4.000 bis potenziell 6.000 AI‑optimierte GPUs und soll die Ziele für GPU‑Deployments 2026 vorziehen. HIVE peilt 200 Mio. USD an vertraglich gesicherten HPC‑Umsätzen (HPC‑ARR) bis Ende Geschäftsjahr 2027 an und nennt ein Ziel‑HPC‑EBITDA von 75 % für langfristige Unternehmenskunden. Wichtig: Für die gesicherte Kollokationskapazität seien keine weiteren Vorauszahlungen nötig; diese sei durch 2025 geleistete Anzahlungen abgedeckt. Partnerschaftlich agiert HIVE mit Bell Canada AI Fabric.

In Europa verschiebt HIVE seine strategische Gewichtung: Wegen Unsicherheiten und steuerlichen Auseinandersetzungen im schwedischen Hash‑Geschäft plant das Management, ASIC‑basierte Hashrate‑Produktion schrittweise zu reduzieren und die 7‑MW‑Anlage in Boden auf Tier‑III‑Standards für NVIDIA GB300‑GPU‑Cluster umzurüsten. Zusätzlich wurden 2,849,400 RSUs an Mitarbeiter ausgegeben, um das Team an langfristigem Wachstum zu beteiligen.

Die Botschaft: HIVE nutzt grüne Energie und Kollokationsstrategien, um vom volatileren Mining‑Geschäft zu margenstarken, wiederkehrenden HPC‑Erlösen zu gelangen. Risiken bleiben substantiiell – Lieferzeiten, Kosten, Nachfrage, regulatorische und finanzielle Faktoren – weshalb Management die Skalierung an Kundenakzeptanz und Kapitalausstattung koppelt.

Die HIVE Digital Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,23 % und einem Kurs von 1,856EUR auf Tradegate (18. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.