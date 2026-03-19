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    Rational trotzt Gegenwind: Umsatz +6%, Rekord‑Q4 und 20€ Dividende

    Rational trotzt Gegenwind: Umsatz +6%, Rekord‑Q4 und 20€ Dividende
    Foto: Rational AG

    Rational AG hat 2025 in einem schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeld ihre Profitabilität verteidigt und die Umsatzerlöse um 6 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro gesteigert. Währungsbereinigt lag das organische Wachstum bei 8 Prozent, getrieben insbesondere von Europa (exkl. Deutschland) +9 und Nordamerika +8; Deutschland wuchs um 4 Prozent, Lateinamerika um 6 Prozent, während Asien insgesamt rund 11 Prozent verlor. Das vierte Quartal markierte mit 341,3 Millionen Euro einen Rekord und verzeichnete währungsneutral ein Wachstum von 11 Prozent.

    Das operative Ergebnis (EBIT) stieg parallel um 6 Prozent auf 332,6 Millionen Euro, was eine EBIT-Marge von 26,4 Prozent bedeutet – marginal über dem Vorjahr. Die Rohertragsmarge blieb nahezu stabil bei 59,0 Prozent, nachdem zusätzliche US-Zölle in Höhe von rund 13 Millionen Euro anfielen. Rational konnte diese Belastung größtenteils durch niedrigere Beschaffungs- und Materialkosten sowie ein straffes Kostenmanagement kompensieren. Insgesamt erhöhten sich die operativen Kosten um etwa 7 Prozent, wobei gezielt in vertriebsnahe Funktionen, Kundenservice und Produktentwicklung investiert wurde.

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    Vorstand und Aufsichtsrat schlagen den Aktionären eine Gesamtausschüttung von 20 Euro je Aktie vor (16 Euro ordentliche Dividende plus 4 Euro Sonderdividende), entsprechend einer Ausschüttungsquote von rund 90 Prozent und einer Dividendenrendite von 3,0 Prozent auf Basis des Schlusskurses 2025. Rational betont seine starke Liquiditätsposition und die Abwesenheit von Bankverbindlichkeiten.

    Strategisch setzte das Unternehmen den Ausbau seiner weltweiten Vertriebsorganisation fort und verzeichnete in Frankreich erstmals mehr als 10.000 verkaufte Kochsysteme pro Jahr. Produktseitig wuchsen iCombi-Umsätze um 5 Prozent, iVario sogar um 10 Prozent. Zum 50-jährigen Jubiläum der Kombidämpfer-Technologie wurde die iCombi-Familie erweitert, unter anderem mit dem für China gedachten iCombi One.

    Für 2026 prognostiziert Rational ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich und peilt eine EBIT-Marge zwischen 25 und 26 Prozent an. Risiken bleiben jedoch hoch: negative Währungseffekte, erhöhte Zölle und geopolitische Spannungen – namentlich der Krieg im Iran sowie Unsicherheit durch mögliche Entscheidungen des US Supreme Court zu Zöllen – schränken die Planungssicherheit ein. Investoren sollten das robuste Geschäftsmodell, die starke Cash-Generierung und die aggressive Dividendenpolitik gegen diese kurzfristigen Risiken abwägen.

    Das Management betont, dass Investitionen in Vertrieb und Service kurzfristig Margen belasten, langfristig jedoch Marktanteile sichern und wiederkehrende Erlöse aus Zubehör und Dienstleistungen steigern dürften. Analysten dürften die hohe Ausschüttung kritisch prüfen, sehen darin aber auch ein Signal von Vertrauen in die Ergebnisstärke. Kurzfristig bleiben Aktienkurs und Gewinnentwicklung abhängig von Wechselkursen, Zollentscheidungen und Energiepreisen; mittelfristig spricht die technologiegetriebene Marktführerschaft für resilientere Margen. Investoren sollten Volatilität einpreisen und verstärkt auf Cash-Conversion achten sowie Liquidität.



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    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 658,5EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.



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