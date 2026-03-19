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    SBO trotzt Krise: Diversifizierung, Marge stabil – Dividende geplant

    SBO AG hat im Geschäftsjahr 2025 trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds eine strategische Neuausrichtung eingeleitet und solide Ergebnisse erzielt. Der Konzernumsatz sank auf 455,3 Mio. EUR (−18,8%), das EBITDA belief sich auf 71,0 Mio. EUR (Marge 15,6%), das EBIT auf 38,5 Mio. EUR (8,5%). Das Ergebnis nach Steuern betrug 23,6 Mio. EUR, das Ergebnis je Aktie 1,50 EUR. Der Auftragseingang reduzierte sich auf 406,3 Mio. EUR, der Auftragsbestand lag zum Jahresende bei 89,5 Mio. EUR.

    SBO begründet das rückläufige Umsatzniveau mit anhaltender Investitionszurückhaltung in der Öl‑und Gasbranche, einem Ölüberangebot sowie handelspolitischen Unsicherheiten. Gegen diese Einflüsse setzte das Management auf operative Exzellenz, Kostendisziplin und Kapazitätsanpassungen. Auf dieser Basis schlägt der Vorstand eine Dividende von 0,75 EUR je Aktie vor (Ausschüttungsquote 50%).

    Die operative Entwicklung unterscheidet sich nach Divisionen: Die Precision Technology‑Division (PT) verzeichnete einen deutlichen Umsatzrückgang auf 189,5 Mio. EUR; das EBITDA sank auf 30,6 Mio. EUR (Marge 16,1%). Durch Kapazitätskürzungen und Effizienzmaßnahmen konnte die Profitabilität stabilisiert, aber nicht vollständig kompensiert werden. Die Energy Equipment‑Division (EE) zeigte sich resilienter: Der ausgewiesene Umsatz betrug 265,8 Mio. EUR (bereinigt 277,9 Mio. EUR) und das EBITDA stieg auf 45,8 Mio. EUR (Marge 17,2%), getragen von Produkteinführungen, Marktanteilsgewinnen in den USA und geografischer Expansion.

    Strategisch treibt SBO die Diversifizierung in Zukunftsmärkte voran: Übernahmen wie die Akquisition von 3T Additive Manufacturing sowie Engagements in Geothermie, Carbon Capture & Storage, Helium‑ und Lithiumprojekten erweitern das Geschäftsportfolio. Die Präsenz in Wachstumsregionen wurde durch Ausbau der Niederlassungen in Saudi‑Arabien und Vietnam sowie ein neues Reline‑ und Vertriebszentrum in Houston gestärkt. Zudem gelang der Markteintritt in Subsea Flow‑Control.

    Die Bilanz bleibt solide: Eigenkapital 421,9 Mio. EUR (Eigenkapitalquote 47,2%), liquide Mittel 281,5 Mio. EUR, Nettoverschuldung 78,1 Mio. EUR. Der operative Cashflow betrug 72,4 Mio. EUR, der freie Cashflow 25,5 Mio. EUR (bereinigt 34,1 Mio. EUR). CAPEX beliefen sich auf 50,0 Mio. EUR.

    Für 2026 erwartet SBO ein Übergangsjahr in PT mit einer spürbaren Erholung ab H2, während EE weiteres Wachstumspotenzial sieht. Risiken bleiben volatile Ölpreise und geopolitische Spannungen, insbesondere im Nahen Osten. SBO will Wachstum über Diversifizierung, Marktexpansion, Technologieführerschaft und operative Effizienz erzielen. Vorstand und Aufsichtsrat betonen die Bereitschaft zu gezielten Akquisitionen und strategischen Partnerschaften, um technologischen Vorsprung und Marktzugang zu beschleunigen. Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie lokale Fertigungskapazitäten sollen die Marktstellung in Kernsegmenten weiter stärken. SBO signalisiert finanziellen Spielraum für Wachstum, bleibt aber diszipliniert bei Kapitalallokation und Risikomanagement. Aktionäre erhalten damit klare Perspektiven trotz kurzfristiger Branchenunsicherheiten und stabiler finanzieller Basis.



    Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

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    ISIN:AT0000946652WKN:907391

    Die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 35,35EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



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