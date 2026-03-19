DocMorris setzt auf Google‑KI – plant Profitabilität trotz Verlusten

Operativ verbesserte sich das bereinigte EBITDA leicht von minus CHF 48,6 Mio. auf minus CHF 48,2 Mio.; das Konzernergebnis bleibt jedoch negativ (EBITDA -49,8 Mio., EBIT -96,9 Mio., Unternehmensergebnis -134,4 Mio.). Positiv zu werten sind eine um 0,9 Prozentpunkte gestiegene Bruttomarge auf 22,2 Prozent, eine verbesserte Marketingeffizienz und eine sukzessive strukturelle EBITDA‑Verbesserung im Jahresverlauf. Die liquiden Mittel erhöhten sich auf CHF 159,5 Mio., das Eigenkapital stieg auf CHF 409,1 Mio.

DocMorris hat im Geschäftsjahr 2025 seine Zielvorgaben erreicht und stellt die Weichen klar auf Profitabilität und Plattformwachstum. Der Aussenumsatz stieg in Lokalwährung um 11,1 Prozent auf CHF 1'185,7 Mio., der konsolidierte Nettoumsatz um 12,4 Prozent auf CHF 1'124,5 Mio. Alle Geschäftsbereiche trugen zum Wachstum bei; besonders stark legte der Rx‑Bereich in Deutschland zu (plus 33,2% in Lokalwährung), die Kernmarke DocMorris wuchs um mehr als 20 Prozent. TeleClinic verzeichnete ein dynamisches Wachstum von 124 Prozent auf CHF 25 Mio. und bindet inzwischen über 6'500 Ärzte; die Telemedizin bleibt trotz niedriger Marktdurchdringung ein zentrales Wachstumsfeld.

Strategisch markiert die Partnerschaft mit Google einen bedeutenden Schritt: DocMorris will mit Gemini‑Modellen, Google Cloud und Google for Health eine «AI‑First»-Plattform aufbauen. Geplant sind ein personalisierter KI‑Gesundheitsbegleiter, dialogorientierte Apotheken‑Services, gesteigerte operative Effizienz durch agentenbasierte KI und die Migration der Infrastruktur in EU‑Rechenzentren. Damit soll die Kundenbindung erhöht und das technologische Fundament für nachhaltige Profitabilität gelegt werden.

Kostenreduktion und Effizienzmaßnahmen umfassen die Schliessung des Logistikstandorts Ludwigshafen und die Konsolidierung in Heerlen; 2026 fallen Einmalkosten von EUR 3–4 Mio. an, ab 2027 erwartet DocMorris jährliche EBITDA‑Entlastungen von über EUR 2 Mio. Zudem wurden CO2e‑Emissionen (Scopes 1+2) 2025 um 49 Prozent reduziert; seit 2022 beträgt die Reduktion 87,5 Prozent und das Mittelfristziel bereits übertroffen.

Für 2026 bestätigt die Unternehmensleitung den EBITDA‑Breakeven im Jahresverlauf und strebt 2027 positiven Free Cashflow an. Die Guidance für 2026 lautet: Aussenumsatz im mittleren einstelligen bis unteren Zehner‑Prozentbereich, bereinigtes EBITDA zwischen minus CHF 10–25 Mio. und Investitionen von rund CHF 30 Mio. Mittelfristig peilt DocMorris eine jährliche Umsatzwachstumsrate von rund 15 Prozent an, bei einer Ziel‑EBITDA‑Marche von etwa acht Prozent und jährlichen Investitionen von rund CHF 30 Millionen. Das Management betont, dass die Umsetzung dieser Ambitionen von der erfolgreichen Integration der Google‑Technologie, der Skalierung des TeleClinic‑Geschäfts und der weiteren Verbesserung der Marketing‑ROI abhängt. Anleger sollten die ambitionierten KI‑Pläne gegen mögliche regulatorische Hürden, Datenschutzauflagen und Wettbewerbsdruck abwägen. Kurzfristig bleibt der Fokus auf Cash‑Erhalt, Effizienzsteigerungen und profitabler Skalierung der digitalen Angebote im gesamten europäischen Markt.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,34 % und einem Kurs von 4,621EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.