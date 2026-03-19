IONOS Group Aktie dreht auf - 19.03.2026

Einen starken Börsentag erlebt die IONOS Group Aktie. Sie steigt um +4,67 % auf 22,400€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die IONOS Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 22,400€, mit einem Plus von +4,67 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

Der heutige Anstieg bei IONOS Group konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -18,87 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IONOS Group Aktie damit um -4,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,04 %. Im Jahr 2026 gab es für IONOS Group bisher ein Minus von -20,22 %.

IONOS Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,87 % 1 Monat -10,04 % 3 Monate -18,87 % 1 Jahr -17,15 %

Informationen zur IONOS Group Aktie

Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,12 Mrd. € wert.

IONOS setzt 2025 seinen Wachstumskurs fort: Mehr Kunden, steigende Umsätze und Margen sowie ein klarer Fokus auf Kernsegmente prägen die Entwicklung.

In 2025, IONOS sharpened its focus and delivered strong growth in customers, revenue, and earnings, while setting ambitious financial targets for 2026.

Der Internetdienstleister Ionos hat im vergangenen Jahr den Umsatz und Gewinn gesteigert. Der bereits im Dezember vorgelegte Ausblick für das laufende Jahr wurde bestätigt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz um 5,5 Prozent auf rund 1,32 …

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Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.