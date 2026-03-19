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    Nemetschek - Aktie legt am 19.03.2026 stark zu

    Am 19.03.2026 ist die Nemetschek Aktie, bisher, um +4,43 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nemetschek Aktie.

    Besonders beachtet! - Nemetschek - Aktie legt am 19.03.2026 stark zu
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com

    Nemetschek ist ein führender Anbieter von AEC-Softwarelösungen, bekannt für seine Innovationskraft und spezialisierte Produkte. Mit einer starken Marktstellung in Europa und wachsendem Einfluss in Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Autodesk und Bentley Systems.

    Nemetschek Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 19.03.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Nemetschek Aktie. Sie steigt um +4,43 % auf 70,75. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nemetschek Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,80 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 70,75, mit einem Plus von +4,43 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der Kurs der Nemetschek Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -26,53 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Nemetschek Aktie damit um +6,86 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,38 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nemetschek eine negative Entwicklung von -25,67 % erlebt.

    Nemetschek Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,86 %
    1 Monat +5,38 %
    3 Monate -26,53 %
    1 Jahr -39,77 %

    Informationen zur Nemetschek Aktie

    Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,17 Mrd. € wert.

    Sehr schwach - Ölpreis und Wall Street belasten


    Bei deutlich gestiegenen Ölpreisen und schwachen US-Vorgaben dürfte der Dax am Donnerstag nochmals einen klaren Rückschlag erleben. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor Handelsbeginn einen Start bei 23.039 …

    Nemetschek boomt trotz Kursziel-Kürzung: Barclays bleibt optimistisch


    Barclays senkt Kursziel für Nemetschek – trotz starker Zahlen bleibt die Bank optimistisch, während das Unternehmen seine KI-Transformation als Wachstumstreiber herausstellt. In einer Branchenanalyse reduzierte die britische Investmentbank das …

    Nemetschek peilt etwas mehr Wachstum als an erwartet - Marge soll weiter steigen


    Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter Nemetschek peilt in diesem Jahr etwas mehr Umsatzwachstum an als von Experten gedacht. Aus eigener Kraft - also ohne Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen sowie Wechselkursseffekte …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,05 %.

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    Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nemetschek

    +3,39 %
    +6,86 %
    +5,38 %
    -26,53 %
    -39,77 %
    +28,23 %
    +33,53 %
    +398,76 %
    +1.234,29 %
    ISIN:DE0006452907WKN:645290



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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