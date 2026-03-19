Nemetschek - Aktie legt am 19.03.2026 stark zu

Einen starken Börsentag erlebt die Nemetschek Aktie. Sie steigt um +4,43 % auf 70,75€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nemetschek Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,80 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 70,75€, mit einem Plus von +4,43 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von AEC-Softwarelösungen, bekannt für seine Innovationskraft und spezialisierte Produkte. Mit einer starken Marktstellung in Europa und wachsendem Einfluss in Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Autodesk und Bentley Systems.

Der Kurs der Nemetschek Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -26,53 %.

Allein seit letzter Woche ist die Nemetschek Aktie damit um +6,86 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,38 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nemetschek eine negative Entwicklung von -25,67 % erlebt.

Nemetschek Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,86 % 1 Monat +5,38 % 3 Monate -26,53 % 1 Jahr -39,77 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,17 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,05 %.

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Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.