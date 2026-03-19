    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVossloh AktievorwärtsNachrichten zu Vossloh

    Besonders beachtet!

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vossloh Aktie leidet unter Verkäufen - 19.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Vossloh Aktie bisher Verluste von -3,36 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Vossloh Aktie.

    Besonders beachtet! - Vossloh Aktie leidet unter Verkäufen - 19.03.2026
    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    Vossloh ist ein führender Anbieter in der Bahninfrastruktur, spezialisiert auf Schienenbefestigungssysteme und Weichensysteme. Mit starker Präsenz in Europa und Asien konkurriert es mit Pandrol und Progress Rail. Durch innovative Technologien und umfassende Serviceangebote hebt sich Vossloh von der Konkurrenz ab.

    Vossloh Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 19.03.2026

    Die Vossloh Aktie notiert aktuell bei 69,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,36 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,40  entspricht. Der Kursrückgang der Vossloh Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,56 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,36 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Vossloh Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -6,08 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,05 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Vossloh einen Rückgang von -6,69 %.

    Vossloh Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,47 %
    1 Monat -15,05 %
    3 Monate -6,08 %
    1 Jahr +2,75 %

    Informationen zur Vossloh Aktie

    Es gibt 19 Mio. Vossloh Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,34 Mrd. € wert.

    Vossloh will trotz Übernahmekosten für Sateba weiter zulegen


    Trotz finanzieller Bremseffekte aus der Übernahme des Betonschwellenspezialisten Sateba gibt sich der Bahntechnikkonzern Vossloh für 2026 zuversichtlich. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte trotz der Belastungen zulegen, teilte das …

    Vossloh kassiert China‑Megaauftrag und glänzt – doch Schulden steigen


    Vossloh hat binnen weniger Tage gleich zwei Offenbarungen gemacht, die das Profil des Schienen- und Infrastrukturausrüsters schärfen: Der Auftrag für einen Hochgeschwindigkeitsschleifzug nach China und der Jahresbericht 2025 mit starken Kennzahlen. …

    Vossloh 2025: Starkes Umsatz- und EBIT-Wachstum erwartet


    Vossloh setzt neue Bestmarken: Rekord-Auftragseingang, zweistelliges Umsatz- und Ergebnisplus, kräftig steigender Cashflow und höhere Dividende – mit Wachstumskurs bis 2026.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Vossloh

    Alstom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. Caterpillar notiert im Minus, mit -0,66 %. Knorr-Bremse notiert im Minus, mit -0,90 %. Siemens verliert -0,37 %

    Vossloh Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Vossloh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vossloh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Vossloh

    -3,50 %
    -2,47 %
    -15,05 %
    -6,08 %
    +2,75 %
    +84,20 %
    +64,58 %
    +32,66 %
    +12.635,67 %
    ISIN:DE0007667107WKN:766710



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Vossloh Aktie leidet unter Verkäufen - 19.03.2026 Am heutigen Handelstag muss die Vossloh Aktie bisher Verluste von -3,36 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Vossloh Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     