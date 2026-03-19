Vossloh Aktie leidet unter Verkäufen - 19.03.2026

Die Vossloh Aktie notiert aktuell bei 69,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,36 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,40 € entspricht. Der Kursrückgang der Vossloh Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,56 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,36 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Vossloh ist ein führender Anbieter in der Bahninfrastruktur, spezialisiert auf Schienenbefestigungssysteme und Weichensysteme. Mit starker Präsenz in Europa und Asien konkurriert es mit Pandrol und Progress Rail. Durch innovative Technologien und umfassende Serviceangebote hebt sich Vossloh von der Konkurrenz ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Vossloh Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -6,08 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,05 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Vossloh einen Rückgang von -6,69 %.

Vossloh Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,47 % 1 Monat -15,05 % 3 Monate -6,08 % 1 Jahr +2,75 %

Informationen zur Vossloh Aktie

Es gibt 19 Mio. Vossloh Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,34 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Vossloh

Alstom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. Caterpillar notiert im Minus, mit -0,66 %. Knorr-Bremse notiert im Minus, mit -0,90 %. Siemens verliert -0,37 %

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Ob die Vossloh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vossloh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.