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    Besonders beachtet!

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    Swarmer Aktie mit kräftigem Kursplus - 19.03.2026

    Am 19.03.2026 ist die Swarmer Aktie, bisher, um +77,42 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Swarmer Aktie.

    Besonders beachtet! - Swarmer Aktie mit kräftigem Kursplus - 19.03.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Swarmer Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 19.03.2026

    Mit einer Performance von +77,42 % konnte die Swarmer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Swarmer einen Gewinn von +340,00 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Swarmer Aktie damit um +340,00 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +340,00 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Swarmer eine positive Entwicklung von +340,00 % erlebt.

    Swarmer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +340,00 %
    1 Monat +340,00 %
    3 Monate +340,00 %
    1 Jahr +340,00 %

    Informationen zur Swarmer Aktie

    Es gibt - Swarmer Aktien. Damit ist das Unternehmen - € wert.

    Vom 5-Dollar-IPO zur KI-Kriegsfantasie: Explodiert die Swarmer-Aktie weiter?


    Ein Börsengang wie aus dem Lehrbuch ? oder doch eine Übertreibung? Die Aktie von Swarmer schießt am ersten Handelstag um über 500 Prozent nach oben und elektrisiert Anleger weltweit. Innerhalb von 24 Stunden war ein Tenbagger geboren. Wie weit geht …

    Swarmer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Swarmer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Swarmer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Swarmer

    +77,42 %
    +340,00 %
    +77,42 %
    ISIN:US86989Y1091WKN:A425M9





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    Markt Bote
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