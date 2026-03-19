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    Almonty Industries Aktie mit Kurseinbruch - 19.03.2026

    Am 19.03.2026 ist die Almonty Industries Aktie, bisher, um -14,30 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Almonty Industries Aktie.

    Besonders beachtet! - Almonty Industries Aktie mit Kurseinbruch - 19.03.2026
    Foto: 1296446963

    Almonty Industries Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 19.03.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Almonty Industries Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -14,30 % im Minus. Die Talfahrt der Almonty Industries Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,43 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 12,940, mit einem Minus von -14,30 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Almonty Industries-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +108,86 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Almonty Industries Aktie damit um -36,36 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,81 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Almonty Industries auf +91,86 %.

    Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -36,36 %
    1 Monat +21,81 %
    3 Monate +108,86 %
    1 Jahr +340,94 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die künftige Kursentwicklung und Bewertung der Almonty-Aktie. Viele sehen 14 € als nächsten Bezugspunkt oder Ziel, während andere erneute Korrekturen von 20–40% erwarten. Diskussionen drehen sich um Timing, Abstauber-Orders und US-Marktbeiträge, sowie darum, ob das Unternehmen als Produzent fundamental attraktiv ist. Wirkt sich die Marktkapitalisierung auf die Bewertung aus? Short-/Long-Setups prägen die Debatte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Almonty Industries eingestellt.

    Zur Almonty Industries Diskussion

    Informationen zur Almonty Industries Aktie

    Es gibt 280 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,61 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Formycon & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Almonty Industries Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results


    Almonty Industries Inc. (“Almonty” or the “Company”) (Nasdaq: ALM; TSX: AII; ASX: AII; Frankfurt: ALI1), a leading global producer of tungsten concentrate, today announced its financial results for the three and twelve months ended December 31, …

    Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Almonty Industries

    -13,25 %
    -36,36 %
    +21,81 %
    +108,86 %
    +340,94 %
    +1.341,34 %
    +713,38 %
    +1.165,70 %
    ISIN:CA0203987072WKN:A414Q8



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