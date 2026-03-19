Almonty Industries Aktie mit Kurseinbruch - 19.03.2026

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Almonty Industries-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +108,86 % zu Buche.

Am heutigen Handelstag musste die Almonty Industries Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -14,30 % im Minus. Die Talfahrt der Almonty Industries Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,43 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 12,940€, mit einem Minus von -14,30 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Allein seit letzter Woche ist die Almonty Industries Aktie damit um -36,36 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,81 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Almonty Industries auf +91,86 %.

Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -36,36 % 1 Monat +21,81 % 3 Monate +108,86 % 1 Jahr +340,94 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die künftige Kursentwicklung und Bewertung der Almonty-Aktie. Viele sehen 14 € als nächsten Bezugspunkt oder Ziel, während andere erneute Korrekturen von 20–40% erwarten. Diskussionen drehen sich um Timing, Abstauber-Orders und US-Marktbeiträge, sowie darum, ob das Unternehmen als Produzent fundamental attraktiv ist. Wirkt sich die Marktkapitalisierung auf die Bewertung aus? Short-/Long-Setups prägen die Debatte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 280 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,61 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Almonty Industries Inc. (“Almonty” or the “Company”) (Nasdaq: ALM; TSX: AII; ASX: AII; Frankfurt: ALI1), a leading global producer of tungsten concentrate, today announced its financial results for the three and twelve months ended December 31, …

Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.