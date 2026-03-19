Xiaomi - Aktie geht steil - 19.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Xiaomi Aktie. Mit einer Performance von +5,03 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Xiaomi Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,95 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 4,0495€, mit einem Plus von +5,03 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Xiaomi in den letzten drei Monaten Verluste von -9,45 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Xiaomi Aktie damit um +10,16 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,25 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Xiaomi einen Rückgang von -8,33 %.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,16 % 1 Monat +1,25 % 3 Monate -9,45 % 1 Jahr -41,13 %

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 86,96 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Alphabet und Co.

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,28 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,28 %.

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Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.