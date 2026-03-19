JEFFERIES stuft DocMorris auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 12 Franken auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheke dürfte versuchen, im laufenden Jahr profitabel beim operativen Ergebnis (Ebitda) zu werden, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag. Mit seiner Prognose für das bereinigte Ebitda 2026 sei das Unternehmen tendenziell optimistischer als die entsprechende Konsensschätzung./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,11 % und einem Kurs von 4,611EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.