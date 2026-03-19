Iran und die 7.500 USD Gold-Rally! Agnico-Eagle, Barton Gold, QMines, Firefox Gold, DroneShield und Hensoldt

Die Welt ist irritiert und verunsichert. Humanitäre Schicksale in den Nachrichten werden zum Dauerbrenner der Berichterstattung – schrecklich! Die weltweite Nervosität über die Krisenherde überträgt sich via extrem gestiegener Volatilitäten auch auf die Kapitalmärkte. Sorgen über die Zukunft lasten auf den Nervenkostümen der Anleger, aber das Szenario scheint sich kurzfristig leider nicht zu ändern. Der Goldpreis steht historisch in enger Beziehung zu Unsicherheit durch geopolitische Spannungen, insbesondere wenn Konflikte im Nahen Osten eskalieren, ohne dass es für den schon lange andauernden Ukrainekrieg eine Aussicht auf Lösung gibt. Investoren interpretieren solche Entwicklungen als Signal steigender Risiken, was die Nachfrage nach sicheren Häfen strukturell erhöht und Angstzuschläge im Preis verankert. Die derzeit diskutierten Kursziele von 7.500 bis 10.000 USD je Unze Gold reflektieren daher weniger kurzfristige Angebots-Nachfrage-Dynamiken als vielmehr ein kumulatives Stressszenario aus geopolitischen, monetären und systemischen Faktoren. Schon jetzt sind auch ökonomische Auswirkungen für Industrie und Private spürbar, an der Tankstelle, im Supermarkt und auf der Stromrechnung. Das weltökonomische Wachstum wird also schrumpfen, eigentlich hatte US-Präsident Donald Trump bei Amtsantritt von „Goldenen Zeiten“ gesprochen, was droht ist eine saftige Rezession. Anleger sollten Ihre Portfolios schnell auf Wetterfestigkeit prüfen!

Gold Hausse setzt sich fort – Wo liegen die Trigger?

Investoren interpretieren eskalierende geopolitische Entwicklungen als systemische Risiken, die die Nachfrage nach Gold strukturell immer weiter erhöhen. Die unter Investmentbanken, Experten und Visionären aktuell diskutierten Extremziele von 7.500 bis 10.000 USD je Unze sind daher weniger als Basisszenario, sondern vielmehr als Stressszenario einer multiplen Krisenkonvergenz zu verstehen. Bereits heute zeigt sich eine außergewöhnliche Dynamik, da der durchschnittliche Goldpreis 2025 laut World Gold Council bei rund 3.430 USD lag und damit doppelt so hoch wie in den Extremausschlägen seit der Finanzkrise

2008. Parallel dazu bleibt die Nachfrage der Zentralbanken ein zentraler Preistreiber, mit Nettokäufen von rund 863 Tonnen im Jahr 2025, was deutlich über dem langfristigen Durchschnitt von etwa 473 Tonnen liegt. Bereits in den Jahren 2022 bis 2024 lagen die Käufe jeweils über 1.000 Tonnen jährlich – keine gute Indikation für die Verfassung der globalen Währungssysteme. Hinzu gesellen sich Handelskriege über Zölle, dauerhafte Sanktionsrisiken und eine neue Cowboy-Mentalität regionaler Herrscherfiguren. Neben Bitcoin denken große Vermögensverwalter daher heute vermehrt in sogenannten „Reserve-Assets“, wo sich globale gehandelte Rohstoffe sehr gut eignen, da sie fast ausschließlich auch industrieller Verwendung zugeführt werden können. Ausnahme ist Gold – hier zeigt sich aber die Ausnahme-Qualität als Wertstabilisierungs- und Hedge-Instrument gegen Währungsverluste.