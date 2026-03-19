Sparc Technologies wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet

- Sparc Technologies hat eine Zweitnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: NLR) erhalten und behält gleichzeitig seine Hauptnotierung an der ASX bei

- Die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse unterstützt das wachsende Engagement des Unternehmens mit in Europa ansässigen Unternehmen, für die seine Technologien und Produkte von hoher Relevanz sind

- Die Notierung bietet Zugang zu in der EU ansässigen Privatanlegern und institutionellen Investoren, die ein starkes Interesse an Unternehmen im Bereich fortschrittlicher Materialien und Clean Technology haben

- Dr Reuter IR wurde zur Unterstützung der europäischen Marktansprache und Investor Relations ernannt

Sparc Technologies Limited (ASX: SPN) (Sparc, Sparc Technologies oder das Unternehmen) freut sich, eine Ausweitung seiner internationalen Investorenansprache bekannt zu geben, indem das Unternehmen eine Zweitnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse erhalten hat. Sparc hat Dr Reuter IR als seinen europäischen Investor-Relations-Berater ernannt, um gemeinsam mit der Zweitnotierung die Marktansprache in Europa voranzutreiben.

Die Notierung steht im Einklang mit Sparcs zunehmenden Aktivitäten in der EU, wo das Unternehmen aktiv die Zusammenarbeit mit europäischen Unternehmen sowohl im Bereich seiner graphenbasierten Additive als auch seiner Sparc-Hydrogen-Technologien vorantreibt. Europa stellt einen Schlüsselmarkt für den Einsatz dieser Technologien dar, insbesondere in fortschrittlichen Beschichtungen und aufkommenden Anwendungen im Bereich grüner Wasserstoff.

Im Zusammenhang mit der Notierung des Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse wurden keine neuen Aktien ausgegeben. Die Australian Securities Exchange (ASX) wird weiterhin Sparcs primäre Börse bleiben. Details zur Notierung sind über folgenden Link abrufbar: https://live.deutsche-boerse.com/equity/sparc-technologies-ltd?mic=XFR ...

Sparc Managing Director, Herr Nick O’Loughlin, kommentierte:

„Wir freuen uns, eine Zweitnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse zu erhalten, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dr Reuter IR, um das Profil und die Aktionärsbasis von Sparc Technologies in Europa zu erweitern. Das Unternehmen arbeitet aktiv mit mehreren großen europäischen Unternehmen zusammen, und dies bietet uns die Möglichkeit, die Sichtbarkeit im EU-Markt zu erhöhen.“