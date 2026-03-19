JEFFERIES stuft LANXESS AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege um zwei Prozent über dem Konsens, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Vor allem das Geschäft mit Chemikalien für Klebstoffe habe besser als angenommen abgeschnitten./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 12,94EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 17,00 € , was eine Steigerung von +36,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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