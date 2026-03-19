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    Elmos Semiconductor: Geschäftsbericht 2025 jetzt veröffentlicht

    Elmos Semiconductor SE legt den Geschäftsbericht 2025 vor, bestätigt starke Kennzahlen, erhöht die Dividende deutlich und treibt zugleich ihre Klimaziele konsequent voran.

    Elmos Semiconductor: Geschäftsbericht 2025 jetzt veröffentlicht
    Foto: Elmos Semiconductor SE
    • Elmos Semiconductor SE veröffentlicht den Geschäftsbericht 2025 und bestätigt die vorläufigen Finanzzahlen sowie die Prognose für 2026.
    • Im Jahr 2025 konnten die Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2) um mehr als 30% gegenüber 2022 reduziert werden; für 2026 plant das Unternehmen eine Reduktion um 40%.
    • Das Unternehmen strebt langfristig die vollständige Klimaneutralität bis 2035 an.
    • Für 2026 wird ein Umsatzzuwachs von 11% ± 3% erwartet, mit einer EBIT-Marge von ca. 24% ± 2%.
    • Die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 soll um 50% auf 1,50 Euro je Aktie erhöht werden, vorgeschlagen vom Vorstand und Aufsichtsrat.
    • Die Finanzzahlen 2025 zeigen einen Umsatz von 582,6 Mio. Euro, eine EBIT-Marge von 21,8% und einen bereinigten Free Cashflow von mehr als 17% des Umsatzes.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Elmos Semiconductor ist am 19.03.2026.

    Der Kurs von Elmos Semiconductor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 133,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,89 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.627,61PKT (-1,09 %).


    Elmos Semiconductor

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    ISIN:DE0005677108WKN:567710





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