    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnilever AktievorwärtsNachrichten zu Unilever

    Milliarden-Deal im Anflug?

    733 Aufrufe 733 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fusionsgespräche zweier Giganten: Kommt jetzt der Food-Riese der Zukunft?

    Unilever und Kraft Heinz erwägen eine Milliardenfusion der Lebensmittelmarken. Unilever will sich von Lebensmittelsparte trennen und auf andere Marken setzen.

    Milliarden-Deal im Anflug? - Fusionsgespräche zweier Giganten: Kommt jetzt der Food-Riese der Zukunft?
    Foto: OpenAI

    Unilever und Kraft Heinz haben in den letzten Monaten Gespräche über eine mögliche Fusion ihrer Lebensmittelmarken geführt, wie die Financial Times am späten Mittwoch berichtete. Die Financial Times merkte an, dass ein solcher fusionierter Lebensmittelkonzern einen Wert von mehreren zehn Milliarden US-Dollar hätte.

    Der Artikel der Financial Times folgt einem Bericht von Bloomberg vom späten Dienstag. Demzufolge will sich Unilever von seiner Lebensmittelsparte trennen, um Wachstum bei Marken aus den Bereichen Schönheit, Körperpflege und Wohlbefinden zu erzielen. Unilever gliederte 2025 seine Eiscreme-Sparte in die separat börsennotierte Magnum Ice Cream NV aus und behielt eine Beteiligung von fast 20 Prozent, die in den kommenden Jahren reduziert werden soll.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Kraft Heinz Company!
    Long
    20,60€
    Basispreis
    1,50
    Ask
    × 13,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    23,57€
    Basispreis
    1,45
    Ask
    × 13,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Unilever

    -1,06 %
    -4,07 %
    -12,50 %
    -1,97 %
    +1,30 %
    +19,99 %
    +16,10 %
    +35,87 %
    +428,85 %
    ISIN:GB00BVZK7T90WKN:A41NM1

    Kraft Heinz kündigte verangenen September einen Plan zur Aufspaltung in zwei Unternehmen an. Dies hätte zur Folge, dass Marken wie Heinz Ketchup und Philadelphia Frischkäse in ein separates Unternehmen ausgegliedert werden würden. Führungskräfte von Kraft Heinz kommentierten den möglichen Schritt als Option, "das Potenzial jeder Marke auszuschöpfen, um bessere Ergebnisse zu erzielen". Allerdings erklärte Kraft Heinz in der Gewinnmitteilung, dass die Transaktion vorerst auf Eis gelegt sei.

    The Kraft Heinz Company

    -0,44 %
    -4,07 %
    -5,44 %
    -7,98 %
    -30,62 %
    -44,63 %
    -40,64 %
    -71,65 %
    -71,12 %
    ISIN:US5007541064WKN:A14TU4

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion    

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.
                 

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Milliarden-Deal im Anflug? Fusionsgespräche zweier Giganten: Kommt jetzt der Food-Riese der Zukunft? Unilever und Kraft Heinz erwägen eine Milliardenfusion der Lebensmittelmarken. Unilever will sich von Lebensmittelsparte trennen und auf andere Marken setzen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     