Fusionsgespräche zweier Giganten: Kommt jetzt der Food-Riese der Zukunft?

Unilever und Kraft Heinz haben in den letzten Monaten Gespräche über eine mögliche Fusion ihrer Lebensmittelmarken geführt, wie die Financial Times am späten Mittwoch berichtete. Die Financial Times merkte an, dass ein solcher fusionierter Lebensmittelkonzern einen Wert von mehreren zehn Milliarden US-Dollar hätte.

Der Artikel der Financial Times folgt einem Bericht von Bloomberg vom späten Dienstag. Demzufolge will sich Unilever von seiner Lebensmittelsparte trennen, um Wachstum bei Marken aus den Bereichen Schönheit, Körperpflege und Wohlbefinden zu erzielen. Unilever gliederte 2025 seine Eiscreme-Sparte in die separat börsennotierte Magnum Ice Cream NV aus und behielt eine Beteiligung von fast 20 Prozent, die in den kommenden Jahren reduziert werden soll.