JPMORGAN stuft Vonovia auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Overweight" belassen. Der Immobilienkonzern habe etwas durchwachsen abgeschnitten und die Ziele für 2026 und 2028 trotz des bis dahin angestrebten, niedrigeren Verschuldungsgrads bestätigt, was er begrüße, schrieb Neil Green am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:53 / GMT
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Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 24,26EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Neil Green
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Neil Green
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 36
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