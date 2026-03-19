JPMORGAN stuft Vonovia auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Overweight" belassen. Der Immobilienkonzern habe etwas durchwachsen abgeschnitten und die Ziele für 2026 und 2028 trotz des bis dahin angestrebten, niedrigeren Verschuldungsgrads bestätigt, was er begrüße, schrieb Neil Green am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:53 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 24,26EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Neil Green

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,00 € , was eine Steigerung von +62,45% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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