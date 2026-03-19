Trotz Rekordzahlen: Anleger schmeißen diese Drohnenaktie aus ihren Depots

Dabei konnte Red Cat operativ deutlich zulegen. Der Umsatz im vierten Quartal sprang auf 26,2 Millionen US-Dollar – ein Plus von 1.985 Prozent gegenüber den 1,3 Millionen US-Dollar aus dem Vorjahr und damit auch über den Analystenschätzungen von 23,9 Millionen US-Dollar. Auf Jahressicht kletterten die Erlöse auf 40,7 Millionen US-Dollar, ein Plus von 161 Prozent.

Die Aktie von Red Cat Holdings ist nachbörslich unter Druck geraten, obwohl das Unternehmen im vierten Quartal ein explosives Umsatzwachstum meldete. Der Kurs verlor über 6 Prozent, nachdem die Ergebnisse bei der Profitabilität hinter den Erwartungen zurückblieben.

Belastend wirkte jedoch die Gewinnentwicklung. Der Nettoverlust lag bei 0,17 US-Dollar je Aktie und fiel damit zwar deutlich geringer aus als die 0,33 US-Dollar im Vorjahr, verfehlte aber die Erwartungen der Analysten von 0,15 US-Dollar. Trotz der starken Wachstumsdynamik reagierten Anleger entsprechend enttäuscht.

CEO Jeff Thompson betonte dennoch die strategischen Fortschritte: "2025 war ein Jahr des Wandels für Red Cat, da wir unsere Position als vertrauenswürdiger Anbieter fortschrittlicher Drohnenlösungen für Kunden aus den Bereichen Verteidigung und Regierung gestärkt haben." Besonders hob er neue Produkte, den Ausbau von Militärbeziehungen sowie einen ersten Großauftrag über 100 Drohnen hervor.

Auch operativ baut das Unternehmen massiv Kapazitäten auf. Neue Produktionsflächen und eine ausgeweitete Infrastruktur sollen die Grundlage für weiteres Wachstum schaffen. Gleichzeitig arbeitet Red Cat daran, die Fertigung deutlich zu skalieren, etwa mit dem Ziel, künftig tausende Systeme pro Jahr produzieren zu können.

Zusätzlichen Rückenwind sieht das Management in der steigenden Nachfrage nach Drohnentechnologie, insbesondere im militärischen Einsatz. In der Ukraine wurden Systeme des Unternehmens bereits im Einsatz getestet. Laut COO Christian Ericson habe man "mehrere Systeme an der Front getestet und bewiesen, dass unsere Technologie funktioniert – und zwar wirklich gut".

Finanziell steht das Unternehmen deutlich stabiler da als noch im Vorjahr. Die Barmittel stiegen von 9,2 Millionen auf 167,9 Millionen US-Dollar und verschaffen Red Cat Spielraum für Investitionen und Expansion.

Einen konkreten Ausblick gibt das Unternehmen dennoch nicht. Thompson machte deutlich, dass man erst mit gesicherten Regierungsaufträgen planen wolle: "Wir sind nicht bereit, uns darauf festzulegen, bis wir die Verträge in der Hand haben."

Trotz der Kursreaktion bleibt die Aktie seit Jahresbeginn stark und hat um mehr als 100 Prozent zugelegt – ein Zeichen dafür, dass Investoren weiterhin auf das langfristige Wachstum im Drohnen- und Verteidigungsmarkt setzen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Red Cat Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 14,05EUR auf Tradegate (19. März 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.





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