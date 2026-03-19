    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Spritpreise

    221 Aufrufe 221 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Nachbarländer holen auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Nachbarlaender holen beim Spritpreisanstieg aufjet
    • Unterschiede bei Superbenzin im Anstieg sind klein
    • Grenzfahrten zum Tanken werden weniger attraktiver
    Spritpreise - Die Nachbarländer holen auf
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschlands Nachbarländer holen beim Spritpreisanstieg auf. Nachdem sich Superbenzin und Diesel in den ersten eineinhalb Wochen des Iran-Krieges hierzulande deutlich schneller verteuert hatte als in den EU-Nachbarländern, schrumpfen die Unterschiede nun wieder, wie aus Daten der EU-Kommission hervorgeht.

    In Österreich, dessen bisherige Spritpreisregulierung sich Deutschland zum Vorbild genommen hat, ist der Unterschied im Anstieg damit fast verschwunden. Zur Schweiz als Nicht-EU-Land liegen keine sauber vergleichbaren Daten vor.

    Die von der EU-Kommission veröffentlichten Spritpreise werden wöchentlich jeweils mit Stand vom Montag erhoben. Sie zeigen für Deutschland inzwischen nur noch bei Superbenzin den höchsten Preisanstieg im Vergleich zum 23. Februar, dem letzten Montag vor Kriegsbeginn.

    Diesel in Dänemark hat sich stärker verteuert

    Am 9. März hatten die Daten für die meisten EU-Nachbarn noch um 11,8 bis 14,1 Cent langsamere Preisanstiege gezeigt, für Österreich um 5,2 Cent. Nun sind es nur noch 2 bis 7,3 Cent, nachdem der Preis in Deutschland zuletzt leicht, in den anderen Ländern aber deutlich gestiegen ist.

    Bei Diesel hat Deutschland inzwischen nicht einmal mehr den höchsten Preisanstieg: Für Dänemark zeigen die Daten vom 23. Februar bis zum 16. März ein um 1,5 Cent höheres Plus als hierzulande. In Österreich ist der Anstieg nur noch um 0,5 Cent niedriger als in Deutschland, in den anderen EU-Nachbarländern um 2,2 bis 9,8 Cent. Vor einer Woche war die Spanne noch sehr viel größer und reichte von 4,8 bis 21 Cent.

    Monopolkommission: Indiz für geringere Wettbewerbsintensität

    Auch der Vorsitzende der Monopolkommission, Tomaso Duso, beobachtet, dass viele andere EU-Staaten beim Preisanstieg aufholen. "Dementsprechend fällt auf, dass der Ölpreisanstieg hierzulande besonders schnell an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben wurde", betont er. "In Kombination mit dem insgesamt hohen Preisanstieg kann dies auf eine geringere Wettbewerbsintensität im Kraftstoffmarkt hindeuten."

    In Märkten mit geringem Wettbewerbsdruck oder oligopolistischen Strukturen ließen sich Preiserhöhungen in der Regel leichter und schneller durchsetzen, während sie in Märkten mit mehr Wettbewerb häufig langsamer oder schwächer bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankämen.

    Grundsätzlich unterscheiden sich die Spritpreise von Land zu Land. In Polen, Tschechien, Luxemburg, Belgien oder Österreich sind die Kraftstoffe auch nach der jüngsten Entwicklung sehr viel günstiger als in Deutschland. Dahinter stecken vor allem unterschiedliche Steuern und Abgaben.

    Tanktourismus lohnt sich etwas weniger

    Teilweise gibt es aber auch unterschiedliche Regulierungen zu Preisänderungen - beispielsweise mit Höchstpreisen in Luxemburg oder Belgien. Das sorgt seit langem für Tanktourismus an vielen Grenzen, die hohen Spritpreise und gestiegenen Unterschiede hatten das zuletzt befeuert. Nun wird die Fahrt über die Grenze wieder etwas weniger attraktiv.

    Die aktuelle Entwicklung stützt zudem Kritik an den Plänen der Bundesregierung zur Spritpreisregulierung. Sie will unter anderem die frühere österreichische Regelung übernehmen, dass nur noch einmal am Tag die Spritpreise erhöht werden dürfen. Dass der Anstieg in Österreich inzwischen fast genauso hoch ausfällt, wie in Deutschland, passt zur Einschätzung, dass diese Regelung keine nachhaltig dämpfende Wirkung auf den allgemeinen Anstieg hat. Österreich hat inzwischen seine Spritpreisbremse verschärft./ruc/DP/zb




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Spritpreise Die Nachbarländer holen auf Deutschlands Nachbarländer holen beim Spritpreisanstieg auf. Nachdem sich Superbenzin und Diesel in den ersten eineinhalb Wochen des Iran-Krieges hierzulande deutlich schneller verteuert hatte als in den EU-Nachbarländern, schrumpfen die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     