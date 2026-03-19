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    Shipsy bringt AgentFleet auf den Markt, eine KI-gestützte Belegschaft für den Logistikbetrieb

    AMSTERDAM, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Shipsy, ein führender Anbieter von KI-basierten Lösungen für die Logistikbranche, hat heute AgentFleet vorgestellt – eine KI-gestützte Belegschaft, die nach operativen Funktionen wie Kundenerfahrung, Betrieb und Finanzen gegliedert ist und in der speziell entwickelte Agenten gemeinsam mit menschlichen Teams Aufgabenabläufe innerhalb der jeweiligen Funktionen ausführen.

    Trotz jahrelanger Digitalisierung werden logistische Abläufe nach wie vor weitgehend manuell abgewickelt. Jeden Tag sind Logistikteams damit beschäftigt, Fahrer zu kontaktieren, WISMO-Anrufe zu beantworten, Rechnungen Zeile für Zeile abzugleichen und Streitfälle manuell zu klären. Mit zunehmendem Sendungsaufkommen lässt sich diese Komplexität nicht skalieren. Die Logistikbranche sieht sich mit hoher Fluktuation und Arbeitskräftemangel konfrontiert, während die Erwartungen an das Kundenerlebnis steigen und die Komplexität der Sendungen zunimmt. KI für Unternehmen ist mittlerweile zuverlässig genug, um Aufgaben nicht nur zu unterstützen, sondern auch selbst auszuführen.

    AgentFleet stellt eine KI-Arbeitsgruppe vor, die mit menschlichen Teams zusammenarbeitet. Diese Agenten überwachen Signale, treffen Entscheidungen innerhalb festgelegter Regeln und führen Aufgaben systemübergreifend aus. Dadurch können Betriebsleiter ihre Aufgaben von der Brandbekämpfung auf Führungsaufgaben verlagern, die Aktivitäten der KI überwachen und sich auf Entscheidungen von hohem strategischem Wert konzentrieren. Logistikplattformen wandeln sich von passiven Erfassungssystemen zu aktiven Handlungssystemen: beobachten, entscheiden, ausführen und erst bei Bedarf eskalieren. Durch diesen Wandel wird der Betrieb von reaktiv auf proaktiv umgestellt, wobei die Mitarbeiter Ausnahmen beheben, bevor sie eskalieren.

    AgentFleet verfügt über rollenspezifische KI-Mitarbeiter, die jeweils für eine bestimmte betriebliche Funktion entwickelt wurden:

    Clara, Customer Experience AI Co-worker, informiert proaktiv über den aktuellen Lieferstatus und beantwortet Kundenanfragen über WhatsApp, Telefon, E-Mail und SMS in der jeweiligen Landessprache des Kunden. Erste Einsätze zeigen eine Verringerung des Supportaufkommens um 30–40 %.

    Astra, Driver Experience AI Co-worker Bietet Routenführung in Echtzeit, koordiniert mit Hubs und Kunden und gibt sofortigen Überblick über die Auszahlung. Erste Einsätze zeigen eine Steigerung der Fahrerproduktivität um 18 bis 20 % in den Flotten von Drittanbietern.

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