JPMORGAN stuft LANXESS AG auf 'Underweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lanxess nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Underweight" belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, während der freie Barmittelzufluss diese verfehlt habe, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Ungeachtet des schwachen ersten Quartals, das auf den Aktienkurs drücken dürfte, lägen die Konsensschätzungen im Rahmen der Jahreszielspannen des Unternehmens./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:01 / GMT
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Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 13,07EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 15
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
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