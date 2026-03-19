United-Internet-Tochter 1&1 will weiter wachsen
- Umsatz 2025 gestiegen operativ weniger verdientEUR
- Management optimistisch Ebitda 2026 rund 800 MioEU
- Erlose 4 2 Mrd Service Umsatz 3 3 Mrd Ebitda 5375m
MONTABAUR (dpa-AFX) - Der zu United Internet gehörende Telekommunikationsanbieter 1&1 hat 2025 den Umsatz gesteigert, operativ aber weniger verdient. Für das laufende Jahr und darüber hinaus zeigt sich das Management optimistisch. So soll 2026 das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf rund 800 Millionen Euro zulegen und der Service-Umsatz auf Vorjahresniveau liegen.
Im vergangenen Geschäftsjahr stiegen die Erlöse um 1,8 Prozent auf rund 4,2 Milliarden Euro. Der werthaltige Service-Umsatz lag mit rund 3,3 Milliarden Euro leicht über dem Vorjahr. Das operative Ergebnis (Ebitda) reduzierte sich um 9,0 Prozent auf 537,5 Millionen Euro, vor allem wegen des Segments Access aufgrund gestiegener Vorleistungskosten.
Das Ergebnis je Aktie verringerte sich um 22 Prozent auf 94 Cent. An die Aktionäre soll für 2025 eine unveränderte Dividende von 5 Cent je Aktie ausgeschüttet werden.
Die Aktie von 1&1 wurde jüngst von Übernahmespekulationen getrieben, wonach der spanische Telekom-Konzern Telefonica ein Interesse an der Tochter von United Internet habe. Zuletzt gab es jedoch Berichte, dass Telefonica seine Pläne wieder auf Eis gelegt haben soll./err/zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie
Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 22,35 auf Tradegate (19. März 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um -6,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,09 %.
Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 5,34 Mrd..
United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5200 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der United Internet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -9,81 %/+26,26 % bedeutet.
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Das Handelsblatt schreibt über neues Interesse an einer Zusammenarbeit (oder Übernahme?) von Telefonica an 1&1:
https://nachrichten.handelsblatt.com/474f8daa614c8b2aeaac49d5d0136efe9796d0f9e5bf537fabf8bd4d06d0111534e10f51838e8fc9b1f9b6ac3cd7a9ba0100163829?product=hb&utm_medium=in&utm_source=app&utm_campaign=verschenken
Das ergibt dann als EK je Aktie im Konzern 34,56 € und bei der AG 39,52 € je Aktie.
Beide Werte sind also wesentlich höher als die angebotene Abfindung von 18,50 €.
Anzumerken ist allerdings dass der höhere Wert des EK bei der AG darauf beruht, dass die Tochtergesellschaften der AG immer noch zu Anschaffungswerten bilanziert sind, der Konzernwert (alle Gesellschaften zusammen, aktuell bewertet) aber fast 1 Milliarde tiefer liegt. Da besteht dann eigentlich ein Abschreibungsbedarf bei der 1&1 AG.
Wenn nun United Internet nur 18,50 bietet, ist dann der Firmenwert der 1&1 noch weniger, müsste also da kräftig neu bewertet werden?
Oder will man bei United nach der Abfindungsoperation deren Anteil an der 1&1 neu bewerten, eine Zuschreibung machen?
All das sind offene Fragen, die wir Kleinaktionäre nicht kennen sollen.
Übrigens liegt das EK von United Internet (Konzern) bei nur 4,8 Mrd €. Und auf der Aktivseite stehen dort noch 3,6 Mrd Firmenwerte, die man wohl irgenwie
rausbekommen könnte, wenn man die 1&1 Aktienreste mit nur noch 18,5 € erwirbt. Es gibt also viele Fragen in diesem Spiel der Finanz- und Steueringenieure.
Schade, dass man die Hauptversammlungen schon vorbei sind. Es hätte viele Fragen gegeben.