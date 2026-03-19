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    DocMorris bleibt 2025 in den tiefroten Zahlen - Standortschließung Ludwigshafen

    Für Sie zusammengefasst
    • DocMorris schreibt weiter rote Zahlen und Verluste
    • Einmalige Kosten fuer Schliessung rund 3000000 und
    • Partnerschaft mit Google fuer KI und Cloud Digital
    DocMorris bleibt 2025 in den tiefroten Zahlen - Standortschließung Ludwigshafen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STECKBORN (dpa-AFX) - Die Versandapotheke DocMorris hat auch im vergangenen Jahr rote Zahlen geschrieben. Um Kosten zu sparen und die Effizienz zu steigern, soll nun der Logistikstandort in Ludwigshafen geschlossen werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Nach einem "plangemäßen" Jahresauftakt bekräftigte das Management zugleich sein Ziel, im Verlauf von 2026 operativ die Gewinnschwelle zu erreichen. Im Gesamtjahr wird aber noch ein Verlust erwartet, zugleich wurden die Mittelfristziele leicht gesenkt.

    Im vergangenen Jahr hatte der Konkurrent von Redcare Pharmacy zwar bei steigenden Erlösen den operativen Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) leicht auf 48,2 Millionen Franken (ca. 53,1 Mio Euro) reduzieren können. Zugleich weitete sich aber unter dem Strich der Fehlbetrag von zuvor 97 auf gut 134 Millionen Franken aus. Der Umsatz kletterte, wie bereits seit Januar bekannt, um gut 9 Prozent auf 1,19 Milliarden Franken.

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    Für 2026 stellt DocMorris ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich in Aussicht. Das operative Ergebnis soll auf minus 10 bis minus 25 Millionen Franken sinken. Die Schließung in Ludwigshafen soll dann nach Unternehmensangaben ab dem Jahr 2027 das operative Ergebnis nachhaltig um mehr als 1,8 Millionen Franken aufbessern. Zugleich will die Versandapotheke im Verlauf des kommenden Jahres einen positiven freien Barmittelfluss erreichen.

    Im Gegenzug dürften für die Schließung 2026 rund 2,7 bis 3,6 Millionen Franken als einmalige Kosten anfallen. Die Aktivitäten am deutschen Standort sollen in die Anlage im niederländischen Heerlen integriert werden. Die rund 100 betroffenen Mitarbeitenden erhalten individuelle Abfindungsangebote.

    Derweil korrigierte das Management um Chef Walter Hess die Mittelfristziele nach unten. Die Gruppe erwartet nun eine jährliche Wachstumsrate von rund 15 Prozent, statt der zuvor angepeilten 20 Prozent. Gleichzeitig wird das geplante Investitionsniveau reduziert. Unverändert bleibt das mittelfristige Ziel einer operativen Marge von rund 8 Prozent.

    Ferner verkündete DocMorris eine Partnerschaft mit Google . Das Unternehmen wolle die KI-Technologie und die sichere Cloud-Infrastruktur von Google nutzen, um seine digitale Gesundheitsplattform der nächsten Generation weiterzuentwickeln, hieß es./jl/an/to/AWP/tav/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 266,4 auf Tradegate (19. März 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -12,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -46,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 744,11 Mio..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +103,86 %/+313,22 % bedeutet.




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