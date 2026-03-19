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    Italien senkt Steuern auf Sprit per Dekret

    Für Sie zusammengefasst
    • Italienische Regierung senkt Steuern auf Benzin ab
    • Preise sinken um 25 Cent pro Liter ab Donnerstag20
    • Anti Spekulations Mechanismus soll Preise halten 20
    Italien senkt Steuern auf Sprit per Dekret
    Foto: Jan Woitas - dpa

    ROM (dpa-AFX) - Die italienische Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat angesichts gestiegener Spritpreise per Dekret die Steuern auf Benzin und Diesel gesenkt. Diese Regelung soll nach Angaben der Regierung in Rom ab Donnerstag für 20 Tage gelten und dazu führen, dass die Preise umgehend um 25 Cent pro Liter fallen. Das Dekret sieht auch einen sogenannten Anti-Spekulations-Mechanismus vor, um Preise an Tankstellen in Balance zu halten.

    Nach einer Kabinettssitzung am Mittwochabend bezeichnete die Regierung die Steuersenkung als "Maßnahme vorübergehender und außergewöhnlicher Natur". Diese solle den durch die drohende Ausweitung des Iran-Kriegs auf die Energieinfrastruktur am Golf verursachten hohen Kraftstoffpreisen entgegenwirken und die Bürger des Landes entlasten, hieß es in einer Mitteilung. Auch in Italien stiegen die Preise für Sprit zuletzt massiv./rme/DP/zb





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