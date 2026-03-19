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    Kuwait meldet Brände nach Drohnenangriffen auf Ölraffinerien

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Raffinerien in Kuwait von Drohnen attackierte
    • Raffinerien Mina Abdullah und Mina al Ahmadi Ziele
    • Begrenzte Brande keine Verletzten es gab Vorsichts
    Kuwait meldet Brände nach Drohnenangriffen auf Ölraffinerien
    Foto: Stringer - dpa

    KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - In Kuwait sind zwei Raffinerieanlagen der staatlichen Ölgesellschaft Ziel von Drohnenangriffen geworden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur unter Berufung auf die Kuwait Petroleum Corporation berichtete, wurde eine Betriebseinheit in der Raffinerie Mina Abdullah von einer Drohne attackiert. Daraufhin sei ein Brand ausgebrochen.

    Zudem wurde eine weitere Betriebseinheit in der Raffinerie Mina al-Ahmadi von einem ähnlichen Angriff getroffen. Auch dort kam es nach Angaben des Unternehmens zu einem begrenzten Brand. Beide Anlagen gehören zu den wichtigsten Ölraffinerien des Landes und auch der Golfregion.

    In beiden Fällen seien umgehend alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen worden, hieß es. Verletzte habe es nicht gegeben./arj/DP/zb





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