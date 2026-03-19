RBC stuft RATIONAL AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Underperform" belassen. Das Ergebnis je Aktie des Großküchenausrüsters habe die Konsensschätzung leicht verfehlt, schrieb Sebastian Kuenne in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Dividendenvorschlag sei hoch, er übertreffe seine Prognose und die Konsenserwartung. Die für das laufende Jahr in Aussicht gestellten Ziele deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:14 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:14 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 664,5EUR auf Tradegate (19. März 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Sebastian Kuenne

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 580

Kursziel alt: 580

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

