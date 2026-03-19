DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 11 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Krieg in Nahost sollte im laufenden Jahr zu sinkenden Margen der europäischen Fluggesellschaften führen, da diese den plötzlichen Anstieg der Treibstoffpreise wohl kaum vollständig an die Kunden weitergeben könnten, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,84 % und einem Kurs von 9,358EUR auf Tradegate (19. März 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9
Kursziel alt: 11
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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