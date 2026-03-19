DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lufthansa von 8,6 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Krieg in Nahost sollte im laufenden Jahr zu sinkenden Margen der europäischen Fluggesellschaften führen, da diese den plötzlichen Anstieg der Treibstoffpreise wohl kaum vollständig an die Kunden weitergeben könnten, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 7,69EUR auf Tradegate (19. März 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 8,6

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

