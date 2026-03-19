    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwarmer AktievorwärtsNachrichten zu Swarmer

    Wahnsinnige IPO-Rallye

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    1000 % in 2 Tagen: Diese Drohnen-Aktie explodierte – jetzt kippt die Stimmung

    Swarmer gehört zu den heißesten Börsenstarts des Jahres. In nur zwei Tagen stieg die Aktie um rund 1.000 Prozent – doch die Bewertung wirft Fragen auf.

    Für Sie zusammengefasst
    Wahnsinnige IPO-Rallye - 1000 % in 2 Tagen: Diese Drohnen-Aktie explodierte – jetzt kippt die Stimmung
    Foto: Unsplash

    Die Aktie des KI-Drohnen-Softwareunternehmens Swarmer hat nach ihrem Börsengang eine spektakuläre Rallye hingelegt. Innerhalb von nur zwei Tagen legte der Kurs um rund 1.000 Prozent zu und verzeichnete damit das stärkste Börsendebüt in den USA seit fast einem Jahr. Bereits am ersten Handelstag schoss die Aktie um 520 Prozent nach oben, am darauffolgenden Tag folgte ein weiterer Anstieg um 77 Prozent auf 55 US-Dollar.

    Der Kurssprung spiegelt das aktuell enorme Interesse der Anleger an Verteidigungstechnologie und autonomen Waffensystemen wider. Besonders die Kombination aus künstlicher Intelligenz und militärischer Anwendung sorgt für Aufmerksamkeit. "Man trifft damit so ziemlich einige der wichtigsten Schlagworte, die derzeit auf dem Markt kursieren", sagte Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers. "Alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, zieht eindeutig die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich. Und da wir uns buchstäblich in einem Drohnenkrieg befinden, sind Unternehmen im Bereich der Drohnenabwehr eindeutig ein weiteres spannendes Feld."

    Tipp aus der RedaktionRasieren Sie alle Erwartungen! Mit SMARTBROKER+ fette Gewinne einfahren? Jetzt informieren!

     

    Swarmer selbst entwickelt keine Drohnen, sondern Software, mit der sich Drohnenschwärme koordinieren lassen. Diese Technologie wird bereits real eingesetzt: Seit April 2024 kam die Plattform in der Ukraine in mehr als 100.000 Kampfeinsätzen zum Einsatz. Damit positioniert sich das Unternehmen in einem Markt, der durch geopolitische Konflikte und die zunehmende Bedeutung kostengünstiger, autonomer Systeme stark wächst.

    Trotz der enormen Kursgewinne bleiben die fundamentalen Kennzahlen bislang überschaubar. Im vergangenen Jahr erzielte Swarmer lediglich einen Umsatz von rund 309.920 US-Dollar und schrieb einen Verlust von 8,5 Millionen US-Dollar. Dennoch kletterte die Marktbewertung nach dem Börsengang auf etwa 680 Millionen US-Dollar.

    Einige Marktbeobachter sehen die Entwicklung daher kritisch. "Es ist eine Sache, wenn eine Aktie nach einem Börsengang stark zulegt, aber ein Anstieg um mehr als 1.000 Prozent ist lächerlich extrem", sagte Matt Maley, Chefmarktstratege bei Miller Tabak + Co. Die Dynamik erinnere an spekulative Übertreibungen, wie sie auch bei Meme-Aktien zu beobachten waren.

    Der rasante Anstieg verdeutlicht, wie stark Investoren derzeit auf Zukunftstechnologien im Verteidigungssektor setzen – wirft zugleich aber die Frage auf, ob die Bewertung noch im Verhältnis zur tatsächlichen Geschäftsentwicklung steht. Erste Anzeichen für eine Abkühlung zeigen sich bereits: Im vorbörslichen Handel drehte die Aktie zuletzt zweistellig ins Minus.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Swarmer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,44 % und einem Kurs von 46,51USD auf UTP Consolidated (19. März 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wahnsinnige IPO-Rallye 1000 % in 2 Tagen: Diese Drohnen-Aktie explodierte – jetzt kippt die Stimmung Swarmer gehört zu den heißesten Börsenstarts des Jahres. In nur zwei Tagen stieg die Aktie um rund 1.000 Prozent – doch die Bewertung wirft Fragen auf.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     