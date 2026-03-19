1000 % in 2 Tagen: Diese Drohnen-Aktie explodierte – jetzt kippt die Stimmung

Der Kurssprung spiegelt das aktuell enorme Interesse der Anleger an Verteidigungstechnologie und autonomen Waffensystemen wider. Besonders die Kombination aus künstlicher Intelligenz und militärischer Anwendung sorgt für Aufmerksamkeit. "Man trifft damit so ziemlich einige der wichtigsten Schlagworte, die derzeit auf dem Markt kursieren", sagte Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers. "Alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, zieht eindeutig die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich. Und da wir uns buchstäblich in einem Drohnenkrieg befinden, sind Unternehmen im Bereich der Drohnenabwehr eindeutig ein weiteres spannendes Feld."

Die Aktie des KI-Drohnen-Softwareunternehmens Swarmer hat nach ihrem Börsengang eine spektakuläre Rallye hingelegt. Innerhalb von nur zwei Tagen legte der Kurs um rund 1.000 Prozent zu und verzeichnete damit das stärkste Börsendebüt in den USA seit fast einem Jahr. Bereits am ersten Handelstag schoss die Aktie um 520 Prozent nach oben , am darauffolgenden Tag folgte ein weiterer Anstieg um 77 Prozent auf 55 US-Dollar.

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Swarmer selbst entwickelt keine Drohnen, sondern Software, mit der sich Drohnenschwärme koordinieren lassen. Diese Technologie wird bereits real eingesetzt: Seit April 2024 kam die Plattform in der Ukraine in mehr als 100.000 Kampfeinsätzen zum Einsatz. Damit positioniert sich das Unternehmen in einem Markt, der durch geopolitische Konflikte und die zunehmende Bedeutung kostengünstiger, autonomer Systeme stark wächst.

Trotz der enormen Kursgewinne bleiben die fundamentalen Kennzahlen bislang überschaubar. Im vergangenen Jahr erzielte Swarmer lediglich einen Umsatz von rund 309.920 US-Dollar und schrieb einen Verlust von 8,5 Millionen US-Dollar. Dennoch kletterte die Marktbewertung nach dem Börsengang auf etwa 680 Millionen US-Dollar.

Einige Marktbeobachter sehen die Entwicklung daher kritisch. "Es ist eine Sache, wenn eine Aktie nach einem Börsengang stark zulegt, aber ein Anstieg um mehr als 1.000 Prozent ist lächerlich extrem", sagte Matt Maley, Chefmarktstratege bei Miller Tabak + Co. Die Dynamik erinnere an spekulative Übertreibungen, wie sie auch bei Meme-Aktien zu beobachten waren.

Der rasante Anstieg verdeutlicht, wie stark Investoren derzeit auf Zukunftstechnologien im Verteidigungssektor setzen – wirft zugleich aber die Frage auf, ob die Bewertung noch im Verhältnis zur tatsächlichen Geschäftsentwicklung steht. Erste Anzeichen für eine Abkühlung zeigen sich bereits: Im vorbörslichen Handel drehte die Aktie zuletzt zweistellig ins Minus.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Swarmer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,44 % und einem Kurs von 46,51USD auf UTP Consolidated (19. März 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.



